|
لبنان

البعريني: إما عفو شامل أو إعادة محاكمات عادلة للجميع

Lebanon 24
21-05-2026 | 03:04
البعريني: إما عفو شامل أو إعادة محاكمات عادلة للجميع
انتقد النائب وليد البعريني، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، مشروع قانون العفو العام، لافتًا إلى أن "بيت القصيد يكمن في موضوع الشيخ أحمد الأسير وأشخاص ملفاتهم مشابهة لملفه". وسأل: "لماذا نحرم عددا كبيرا من الشباب من الخروج من السجن فيما هم موقوفون بسبب أحكام جائرة وبعضهم لدى محاكمتهم قد تظهر براءتهم".
وشدد على "ضرورة حل ملف الإسلاميين، أو إلغاء العفو العام كليا عن الجميع وإعادة المحاكمات العادلة إذ هناك اشخاص مظلومون"، مشيرًا إلى أنه "في خلال المناقشات، عندما لا يستفيد الأسير من العفو العام فنحن نعود إلى نقطة الصفر"، معلنا أنه "سيسحب إمضاءه إن لم يحقق العفو العام النتيجة المرجوة"، رافضًا أن "يكون شاهد زور على الظلم". 

وعن مرتكبي الجرائم في حق الجيش اللبناني، قال: "نحن لا نطلب عدم تنفيذ القانون، إذ يجب محاكمة من ارتكبوا القتل المباشر واعترفوا بذلك، ولكن هناك اشخاص متهمون بالقتل ولا إثبات على ذلك، ونحن لسنا أبدًا مع قتل العسكر".

ولفت  إلى أنه "كان هناك طرف معيّن مسيطر ومتمكن استطاع إصدار أحكام ظالمة، ولكن يجب تحكيم الضمير وإعادة الحسابات"، وسأل: "هل يمكن إنكار أن الأحكام السابقة كان فيها استهداف للسنة لأنهم يؤثرون على النظام الإيراني وغيره، لماذا لا نترفع عن كل العلاقات الخارجية ونتعامل مع بعضنا البعض كلبنانيين وتكون العدالة سيدة الموقف".
