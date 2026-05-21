|
لبنان
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
Lebanon 24
21-05-2026
|
03:10
أفادت
وزارة الصحة العامة
في بيان، بأنها تتابع عن "كثب التطورات المتعلقة بتفشّي مرض الإيبولا في
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
وأوغندا، والذي أعلنته
منظمة الصحة العالمية
مؤخرًا "حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي".
أضافت: في هذا الإطار، تتابع الوزارة المستجدات بشكل يومي، بالتنسيق مع
منظمة الصحة
العالمية، بشأن أي توصيات أو تدابير صحية قد تصدر عن المنظمة وفقًا لتطور الوضع الوبائي".
وأكدت "أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية"، مشيرةً إلى أنه "حتى تاريخه، لا توصيات دولية بفرض قيود على السفر أو
التجارة الدولية
أو اتخاذ إجراءات خاصة على المعابر الحدودية".
وزارة الصحة الأوغندية تؤكد تفشّي فيروس إيبولا في البلاد
وزارة الصحة الأوغندية تؤكد تفشّي فيروس إيبولا في البلاد
"الصحة العالمية" تدعو للتأهب بعد رصد تفشي جديد لفيروس إيبولا
"الصحة العالمية" تدعو للتأهب بعد رصد تفشي جديد لفيروس إيبولا
منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس إيبولا منخفض عالميا
منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس إيبولا منخفض عالميا
وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية: سلاسة إيبولا المتفشية حاليا "فتاكة"
وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية: سلاسة إيبولا المتفشية حاليا "فتاكة"
متري يجمع السفراء المعتمدين غداً في السرايا
متري يجمع السفراء المعتمدين غداً في السرايا
ملتقى التأثير المدني: معركة الهويّة الّلبنانيّة ثقافيّة حضاريّة!
ملتقى التأثير المدني: معركة الهويّة الّلبنانيّة ثقافيّة حضاريّة!
مِن وقف النار إلى خفض التصعيد: هل يتراجع لبنان إلى سقف أدنى؟
مِن وقف النار إلى خفض التصعيد: هل يتراجع لبنان إلى سقف أدنى؟
البستاني: لبنان يواجه أزمة بنيوية ويحتاج قرارات جريئة
البستاني: لبنان يواجه أزمة بنيوية ويحتاج قرارات جريئة
لقاء لبناني–كويتي في الصنائع لبحث العلاقات الثقافية بين البلدين
لقاء لبناني–كويتي في الصنائع لبحث العلاقات الثقافية بين البلدين
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
