حسن عز الدين: المجازر الإسرائيلية في الجنوب مستمرة ودماء المدنيين تُسفك

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب في تصريح: "إن مسلسل القصف والتدمير والتفجير والاعتداء والقتل المتنقل بين القرى والمدن الجنوبية، لم يتوقف، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها العدو في بلدة ، وارتقى فيها ١٣ مواطناً مدنياً ، ٩ أفراد منهم من عائلة واحدة، بينهم نساء وأطفال، وأربعة مواطنين من التبعية إضافة إلى جريحين".أضاف: "أمام تفلت هذا العدو وتجاوزه كل الإلتزامات والقوانين الدولية والإنسانية، نجد أن هذه السلطة السياسية التي ما زالت تكابر وتصر على المضي في مسارها التفاوضي المباشر والإستمرار بخيارات الذل والهوان والقبول بشروط وإملاءات العدو المرفوضة وطنياً، تحتاج لإعادة النظر في حساباتها والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، وإلى شعبها وخياراته الوطنية، وإيقاف التفاوض المباشر حتى يلتزم العدو وقف إطلاق النار، وإلا فهي تضع نفسها في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح العدو ، ويتجاوز حقوق وثوابته الوطنية".