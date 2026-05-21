عقيص: إصلاح القضاء يبدأ من إنهاء التدخلات السياسية

كتب النائب على منصة "إكس": "تحاول السلطة السياسية تأثيم (من اثم) اللبناني في موضوع المحاكمات، وتحمّله المسؤولية كاملةً لتبرّر نفسها امام الموقوفين والرأي العام. ان الاثم الفعلي هو على السلطة السياسية التي:- تبقي القضاة في حالة عوز مادي وتنفق على المرافق غير المنتجة وتهمل الحقيقة الساطعة ان بناء قضاء قوي في هو مدخل الازدهار والاستثمار الالزامي- امتنعت عن طرح اقتراح القانون الى تعديل الذي أعدّيناه - مجموعة من النواب- السنة الماضية والذي يعيد الى دورها الحقيقي بعد ان كانت على مر العقود السابقة اداة الظلم والقمع الاساسية بيد النظام- امتنعت عن تحويل مسؤولية ادارة السجون من الى- أخّرت التشكيلات القضائية لأعوام بسبب المحاصصة والكيد السياسي ممّا أعاق قيام ادارة قضائية فعالة ورشيقة.واللائحة تطول...تحميل القضاء المسؤولية منفرداً هو آخر مآثر السياسة تجاهه".