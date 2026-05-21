وزير الأشغال: إعادة تشغيل مطار القليعات خطوة اقتصادية وتنموية

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل اليوم رئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounges Services زياد ، وذلك عقب فوز الشركة بمزايدة تشغيل واستثمار مطار – .يأتي اللقاء، بحسب بيان عن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال، "في إطار متابعة مسار مطار مدني في ، بما يشكّل خطوة أساسية على طريق تفعيل المرافق الجوية وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في البلاد".وشدّد الجانبان على أن "المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي في ، وتعزيز قدراته التشغيلية واللوجستية، بما ينعكس نمواً اقتصادياً ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط الحركة الاستثمارية ودعم التنمية في المناطق المحيطة بالمطار".يُعد "المشروع من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز موقع شمال لبنان كمحور أساسي في قطاع النقل والخدمات".