كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على لبنان.. متى يستقر الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل و جنوب البلاد ، في حين تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق الساحلية مع ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز جنوب شرق ، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، ويستمر حتى مساء اليوم الخميس حيث ينحسر تدريجا مع بقاء بعض التقلبات المحلية و درجات الحرارة دون معدلاتها حتى الاسبوع المقبل بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا الى منطقتنا.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بين 18و 27، بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد بخاصة فترة قبل الظهر ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر. تنحسر الأمطار تدريجا اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.الجمعة:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل و جنوب البلاد ، في حين تبقى دون تعديل يذكرفي باقي المناطق الساحلية مع ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية.السبت:غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات بحيث تكون تحت معدلاتها. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس خلال النهار فيتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.الأحد:قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد مع ضباب محلي على المرتفعات بحيث تكون الاجواء ربيعية باردة نسبيا.