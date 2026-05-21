الرئيس عون عرض مع موسى مسار المفاوضات في واشنطن وموقف لبنان منها

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير مصر العربية علاء موسى آخر التطورات في والمنطقة، ولا سيما مسار المفاوضات ـ الأميركية ـ الجارية في وموقف لبنان منها، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب السابق سامر .بعد اللقاء قال سعادة: "نثق بكل الخطوات التي يقوم بها من أجل إجلاء من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وحصر السلاح بيد الدولة، كما قرار الحرب والسلم".أضاف: "كل حملات التشكيك مردودة لأصحابها الذين يسوقون انتقادات باطلة ولا أساس لها من الصحة، فالرئيس عون هو لجميع اللبنانيين دون تفرقة بين طائفة وطائفة ومنطقة وأخرى، وهو ما تربى عليه في المؤسسة العسكرية التي وفد منها إلى رئاسة الجمهورية، وهو وفيّ لقسمه، ولا يبدل والوعد".تابع: "نقف إلى جانب الرئيس عون في معركة استعادة السيادة، سواء على الحدود في مواجهة العدوان ، وتحرير الجنوب والأراضي اللبنانية من ، أو في الداخل من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي".ختم: "لا خلاص للبنان إلا بقيام دولة سيدة حرة مستقلة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم".