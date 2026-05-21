لبنان

قبلان: لا حل في لبنان إلا بالحوار والتوافق الداخلي

Lebanon 24
21-05-2026 | 04:21
قبلان: لا حل في لبنان إلا بالحوار والتوافق الداخلي
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، قال في مستهله :"للمرة الألف نقول للسلطة اللبنانية الحالية أنّه لا شيء أهم للبنان من التوافق الوطني ومنع أي فتنة داخلية وسط منطقة تحترق وإقليم تخسر فيه أميركا وإسرائيل أخطر حروبها المصيرية، لأنّ البلد لا يتحمّل طبخات أمنية وسياسية ومهمّات خارجية تتعارض بشدة مع الجامع الوطني والمصالح العليا للبنان".
أضاف :"والقضية عندنا قضية تكوين وطني وأساس تعدّدي ترتكز عليه الصيغة اللبنانية وإلا انهار لبنان من الداخل، والواضح جداً أنّ واشنطن وتل أبيب تصرّان على تحقيق خرق داخلي كبير ولو على حساب السلم الأهلي وهنا تكمن مسؤولية القوى السياسية والشعب اللبناني لأن السلطة الحالية تتفرد بوضع رأس لبنان على طاولة تخضع لنفوذ واشنطن وتل أبيب الإرهابية، والبيانات المعلنة تؤكد هذا الخضوع المخيف الذي يكاد يضع لبنان في جيب واشنطن وتل أبيب لولا الممانعة الوطنية".

وتوجه الى السلطة الحالية:" الحل في الداخل لا الخارج، وبالتوافق لا التفرّد، وبالتواصل لا القطيعة، والسلطة المرجعية هنا للمبادئ الوطنية فقط وليس للنزعات السياسية، والسلطة التي تخسر الوحدة الوطنية بأي خيار مصيري تسقط، والفريق الذي يفاوض إسرائيل الإرهابية ويقاطع مقاومة بلده ويتبرّأ من حقوق شعبه وجبهات حدوده يساهم بتدمير وطنه، ولا شيء أهم من حماية الإستقرار الداخلي إلا العقيدة الوطنية والمصالح العليا للتوافق اللبناني، وهذا شرط تاريخي لحماية السلم الأهلي واستمرار الصيغة الوطنية للبنان". 

وتابع :"وفي هذا المجال حماية الجيش اللبناني وضمان وظيفته الجامعة أكبر مهمة وطنية على الإطلاق، ولا خطر على الجيش اللبناني أكبر من المشاريع الأميركية التي تعمل على اختراقه من الداخل تحت عين السلطة السياسية الحالية، وهذا ما يجب أن يعرفه أعيان السلطة الحالية، وحذار مما يجري في كواليس المفاوضات الصهيونية اللبنانية لأن بعض ما فيها يريد تفكيك لبنان من الداخل".! 

وأكمل المفتي قبلان :"والغريب المريب خضوع السلطة اللبنانية الهائل لواشنطن وإقصائها الخطير لمكوّنات هذا البلد رغم أنّ الإقصاء يدمّر لبنان، وإصرار السلطة اللبنانية على تفرّدها يضعنا بقلب أزمة تكوينية للبنان، والدول دوماً تحلّ أزماتها الداخلية إما بالسياسة أو بالحرب الأهلية ولا ثالث لهذه الحقيقة التاريخية، ولا نريد للسلطة الحالية أن تضع لبنان بقلب حرب أهلية، وهنا الشعب اللبناني والقوى السياسية مطالبة بوقفة مصيرية لمنع هذه السلطة من لعبة الإنتحار الخارجي".

ولفت المفتي قبلان الى "ان لعبة مفاوضات واشنطن تقوم على فتنة الداخل وما يلزم لها، والولاء وفق الوثيقة الوطنية للبنان لا للسلطة السياسية، وصناعة الكراهية وتشويه الدفاع الوطني وشيطنة المقاومة وشعبها والتخلي عن الجنوب والضاحية والبقاع يضرب صميم وظيفة الدولة ومفهومها، ولا عقل ضامنا لأخطر أزمات لبنان الداخلية إلا الرئيس نبيه بري، وحذار الخصومة مع الرئيس نبيه بري لأن بابه طريق خلاص لبنان".
 
