لمواجهة مسيّرات "الحزب".. هذا ما يحصل عسكريا داخل إسرائيل

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية، تشمل المقترحات أنظمة اعتراض حركية، وأخرى قائمة على الطاقة، من بينها نظام يستخدم قوة كهرومغناطيسية للإمساك بالمسيّرة ومنعها من الحركة. كما عُرضت حلول إضافية لا تزال في مرحلة النماذج الأولية، وتخضع حالياً للاختبار في منشآت مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.وتقدّر الأوساط الدفاعية أن الوزارة ستتخذ قريباً قراراً بشأن اعتماد مجموعة من الوسائل لمواجهة هذا النوع من المسيّرات، خصوصاً في ظل تزايد الإصابات بين الجنود الإسرائيليين بفعل هجماتها.وقال رئيس شركة Israel Aerospace Industries بوعاز ليفي، في حديث إلى صحيفة ، إنه في حال حصلت الشركة على الضوء الأخضر من وزارة الدفاع، سيكون بالإمكان الدخول في إنتاج سريع، وتأمين دفعة أولية من وسائل الحماية خلال أسابيع، على أن يتم توسيع الانتشار خلال أشهر قليلة.وكشفت الشركة أن مهندسيها بدأوا العمل على إيجاد حلول حتى قبل تلقي طلب رسمي من المؤسسة الدفاعية، انطلاقاً من شعور داخلي بالمسؤولية، لا سيما أن عدداً من العاملين لديهم أبناء أو أقارب أو أصدقاء يخدمون في الجيش داخل لبنان.وتدرس حالياً مقاربات تكنولوجية متعددة لمواجهة التهديد، من دون أن يتضح بعد مستوى نضج كل حل أو مدى جاهزيته للاستخدام الميداني. وتشير التقديرات داخل إلى أن أكثر من مسار تقني قد يكون فعالاً، وأن عملية الإنتاج والتجهيز قد لا تستغرق وقتاً طويلاً إذا صدر القرار الرسمي.وتأتي هذه التحركات بعدما أصبحت المسيّرات المتفجرة التي يستخدمها تهديداً جدياً للجنود الإسرائيليين في المواجهات الأخيرة. فقد شهد الأسبوع الحالي عدة حوادث أدت إلى إصابات خطيرة، بينها إصابة ثمانية جنود يوم الأربعاء، وإصابة قائد اللواء المدرع 401 العقيد مئير بيدرمان بجروح خطيرة، إلى جانب ضابطين آخرين، في ضربات منفصلة بالمسيّرات.