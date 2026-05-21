لقاء لبناني–كويتي في الصنائع لبحث العلاقات الثقافية بين البلدين

استقبل الدكتور في مكتبه في - ، السفير في سلطان الشرجي، في زيارة بروتوكولية لم تخل من البحث في التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، إضافةً الى العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى القطاعات لاسيما الثقافية حيث لفت السفير الشرجي اثر اللقاء الى "ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة بين البلدين في كافة المجالات ". وقال :"كان لي الشرف ان التقي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الذي كنا نتابعه منذ كنا طلابًا ونطلع على كتاباته القيمة ، وهي مناسبة تبادلنا خلالها وجهات النظر والمرئيات للمرحلة المقبلة التي سوف تشهد ان شاء الله انطلاقة جديدة نحو تعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين".

