لبنان

قرش ضخم قرب مرفأ بيروت… هل بات البحر اللبناني خطيرا؟

آية الحاج - Aya El Hajj

21-05-2026 | 07:30
أثار ظهور سمكة قرش كبيرة قرب مرفأ بيروت خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل والخوف بين اللبنانيين، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو للحيوان البحري على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول أسباب اقترابه من الشاطئ، وما إذا كان يشكل خطرًا على المواطنين مع اقتراب موسم الصيف.
وفي وقت عبّر فيه كثيرون عن قلقهم من السباحة أو ممارسة الأنشطة البحرية، أكد خبراء بيئيون أن ظهور القروش في البحر الأبيض المتوسط ليس أمرًا جديدًا أو نادرًا، بل يرتبط أحيانًا بتغيّرات بيئية وبحركة الغذاء داخل البحر.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير البيئي حسن أبو دراع عبر "لبنان ٢٤" أن “البحر اللبناني يُعتبر جزءًا من البحر الأبيض المتوسط، الذي تعيش فيه أنواع مختلفة من القروش منذ سنوات طويلة، لكن معظمها يبقى في المياه العميقة ونادرًا ما يقترب من الشاطئ”. وأضاف: "أن ظهور القرش قرب مرفأ بيروت قد يكون مرتبطًا بعدة عوامل، منها البحث عن الغذاء أو تغيّر درجات حرارة المياه”.

وأشار إلى أن ارتفاع حرارة البحر خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تغيّرات في حركة الكائنات البحرية، ما دفع بعض الأنواع إلى الاقتراب أكثر من المناطق الساحلية. كما لفت إلى أن رمي بقايا الأسماك والمخلّفات العضوية في البحر، خاصة قرب المرافئ ومناطق الصيد، قد يجذب الحيوانات البحرية الكبيرة، ومنها القروش.

وأكد الخبير ابو دراع أن “معظم أنواع القروش الموجودة في البحر المتوسط لا تُعتبر خطرة على الإنسان”، مشددًا على أن حوادث الهجوم نادرة جدًا مقارنة بما يتم تداوله عبر الأفلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن “القرش بطبيعته لا يبحث عن البشر، وغالبًا ما يبتعد عن المناطق الصاخبة والمكتظة”.

وعلى رغم ذلك، دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي جسم بحري ضخم عند رصده، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بدلا من محاولة تصويره أو ملاحقته بالقوارب الصغيرة، لأن ذلك قد يسبب ارتباكًا للحيوان ويزيد من خطورة الموقف.

من جهة أخرى، اعتبر الخبير ابو دراع أن الحادثة تعكس الحاجة إلى مراقبة الواقع البيئي البحري في لبنان بشكل أكبر، خاصة في ظل التلوث المستمر والتغيّرات المناخية التي تؤثر على الحياة البحرية. وأشار إلى أن ظهور بعض الكائنات البحرية غير المعتادة قد يكون مؤشرًا على تحولات بيئية تحتاج إلى دراسة جدية.

ومع استمرار تداول الفيديوهات على مواقع التواصل، انقسمت آراء اللبنانيين بين من تعامل مع المشهد بخوف، ومن اعتبره حدثًا طبيعيًا يحصل في مختلف دول العالم المطلة على البحر. لكن المؤكد أن ظهور القرش قرب العاصمة أعاد فتح النقاش حول البيئة البحرية في لبنان، ومدى تأثرها بالتلوث والتغيّرات المناخية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
