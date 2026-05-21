لبنان
بتوجيهات من البساط.. حملات رقابية مشددة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين
Lebanon 24
21-05-2026
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الاقتصاد والتجارة
، في التقرير الأسبوعي لمديرية حماية المستهلك، عن مواصلة حملاتها الرقابية المكثفة في الأسواق استناداً إلى تعميم التشدد الصادر عن الوزير
الدكتور عامر
البساط بتاريخ 3 آذار 2026 إثر اندلاع الحرب الحالية.
وأظهرت البيانات الإحصائية للمديرية قفزة في حجم النشاط الرقابي منذ مطلع العام وحتى 15 أيار الحالي، حيث نفذت الفرق المختصة 8,148 زيارة كشف ميدانية، أسفرت عن تسطير 385 محضر ضبط وإحالة 540 محضراً إلى
القضاء
المختص، مع معالجة 493 شكوى.
وأوضح التقرير أن حجم العمليات منذ بدء الحرب (بين أول آذار و15 أيار) وحده سجل 5,044 جولة تفقدية و239 محضر ضبط و242 إحالة قضائية، فضلاً عن الاستجابة لـ 311 شكوى. أما على الصعيد الأسبوعي (بين 11 و15 أيار)، فقد شملت الحركة الرقابية 599 كشفاً نتج عنها 22 محضر ضبط وإحالة 25 محضراً للقضاء، توازياً مع تلقي 29 شكوى.
وختمت الوزارة بـالتأكيد على استمرار التنسيق مع
الأجهزة الأمنية
لردع المخالفين وتثبيت استقرار الأسواق وحماية المواطنين.
الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية
