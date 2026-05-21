Najib Mikati
لبنان

خلال شهر نيسان.. إليكم بالأرقام ما سجّلته أسعار الاستهلاك في لبنان

Lebanon 24
21-05-2026 | 06:52
خلال شهر نيسان.. إليكم بالأرقام ما سجّلته أسعار الاستهلاك في لبنان
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2026 إرتفاعًا وقدره 3.04 في المئة بالنسبة لشهر آذار 2026، كما سجل التغيرالسنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر نيسان 2026 نسبة 20.02 في المئة، مقارنة  بشهرنيسان من العام 2025. 

أمّا التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرنيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2.02 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 2.71 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2.54 في المئة.

- إرتفاعا  في محافظة البقاع وقدره 5.74 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3.72 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة النبطية وقدره  3.97 في المئة.

ملاحظة بشأن عملية جمع الأسعار

وفي ظل استمرار التداعيات المرتبطة بالأوضاع الراهنة في لبنان، استمرت التحديات الميدانية في التأثير على عملية جمع الأسعار خلال شهر نيسان، مما حال دون التمكن من جمع أسعار معظم السلع والخدمات في محافظة النبطية، بالإضافة الى تعذر جمع بعض الأسعار في المناطق غير الآمنة. وفي ضوء ذلك، تم اعتماد الأساليب الإحصائية المعتمدة لإستكمال البيانات المفقودة وضمان إصدار المؤشر ضمن توقيته الإعتيادي. 

للاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالإدارة على على: lb.gov.cas.www .
