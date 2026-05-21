Najib Mikati
لقاءات عين التينة.. الرئيس بري بحث المستجدات والوحدة الوطنية مع مرقص وافرام

21-05-2026 | 07:54
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة، وآخر المستجدات السياسية، وشؤون القطاع الإعلامي.
وعقب اللقاء، أعرب الوزير مرقص عن أمله في تحسن ظروف البلاد مع حلول عيد الأضحى المبارك، بما يضمن عودة الاستقرار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحرير الأسرى، وتثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار؛ تمهيداً للانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية وإعادة إعمارها.
 
وأوضح مرقص أنه بحث مع الرئيس بري دور الإعلام في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال هذه المرحلة الصعبة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين الضرورية التي تعني القطاع الإعلامي، مؤكداً ثقته برئيس المجلس في النظر في هذه التشريعات.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس بري النائب نعمة افرام، وبحث معه الأوضاع العامة، والمستجدات السياسية والميدانية، بالإضافة إلى شؤون وطنية وتشريعية.

وفي تصريح له بعد اللقاء، شكر افرام الرئيس بري، منوهاً بحرصه وأولوياته في تعزيز الوحدة الوطنية وردم الهوات الداخلية. وشدد افرام على أن الهم الأول والأخير يكمن في تحصين الوضع الداخلي وحماية الوحدة الوطنية لحفظ مستقبل الأجيال القادمة، مؤكداً أن الجبهة الداخلية متينة ويجب الحفاظ على تماسكها مع كل استحقاق.
