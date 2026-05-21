مطرانية بيروت المارونية: جامعة الحكمة بألف خير

صدر عن مطرانيّة المارونيّة الاتي:ردًّا على الحملات التي تطال جامعة ، تؤكد مطرانيّة بيروت المارونيّة أن أحد المقالات لم يحمل سوى حقيقة واحدة ومثبتة هي أنّ المطران بولس عبد الساتر، رئيس أساقفة بيروت ووليّ الجامعة، مشهود له بنهجه الإصلاحي وخبرته في الإدارة كما بحملة الإصلاح المستمرة في مختلف المؤسسات التابعة لأبرشية بيروت المارونيّة، والتربوية منها على وجه الخصوص، لتكون صروحًا تطغى فيها الرسالة التعليمية والأكاديمية على أيّ شيء آخر فيكون متاحًا أمام الطلاب والتلامذة.وتستغرب المطرانيّة أن يسمّى الحق الشرعي والقانوني، المحفوظ للمؤسسات التربوية في قانون العمل اللبناني، بالأسلوب البوليسي، وهذا الوصف لا يدلّ إلا على نيّة مطلقه الذي أراد تصوير الأمور على غير حقيقتها.وتطلب مطرانيّة بيروت المارونيّة من مختلف المؤسسات الإعلامية، المرئية والمكتوبة والمسموعة، استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة في المطرانية وعدم الانجرار خلف أضاليل من يحبون الاختباء خلف ملفقة بدلًا من المواجهة.كما تحتفظ المطرانية والجامعة بحقهما بملاحقة ومقاضاة من يقفون خلف هذه الأخبار الملفقة بالسبل القانونية.وتودّ المطرانيّة، في الختام، أن تطمئن من يقف خلف المقال أنّ جامعة الحكمة هي كما كانت منذ ١٥١ عامًا بألف خير.