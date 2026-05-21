الحجار بحث أمن مطار بيروت والتحضيرات الأمنية لتشغيل مطار القليعات

بحث والبلديات أحمد ، مع رئيس جهاز أمن العميد الركن فادي كفوري، الواقع الأمني والتدابير الاحترازية في مطار ببيروت، مستعرضاً خطط الرقابة والتفتيش المواكبة لحركة المسافرين داخل وفي المحيط.وأصدر الوزير الحجار توجيهات حاسمة بوجوب رفع مستوى الرقابة وتشديد إجراءات التفتيش لضمان سلامة المغادرين والوافدين، مؤكداً أن أمن المطار يمثل أولوية مطلقة كونه البوابة الأساسية للبنان وواجهته الخارجية.وفي سياق متصل، شكّل اللقاء منصة لمناقشة الترتيبات الأمنية الاستباقية والتحضيرات الميدانية اللازمة لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه في القليعات، وذلك لرفع مستوى الجهوزية الأمنية تزامناً مع الخطوات المستقبلية المقررة لتشغيله.