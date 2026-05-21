تأثيرات ستمتد لسنوات.. اليكم ما كشف عن الانهيار للبيئة والزراعة

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع جامعة القديس يوسف، ندوة حوارية حول "تداعيات الحرب على الأمن الزراعي والغذائي والبيئي في "، بمشاركة رسمية وأكاديمية واسعة لبحث سبل التعافي.وفي المؤشرات الرسمية، كشف الدكتور نزار هاني، استناداً إلى بيانات أيار 2026، أن الأضرار طالت أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بما يعادل 22.5% من المساحة الإجمالية للبنان، متجاوزة الخسائر الإنتاجية 530 مليون دولار، وسط توقعات بمواجهة 1.24 مليون شخص لانعدام أمن غذائي حاد.ومن جهته، أوضح الدكتور أن ربع سكان لبنان باتوا في عداد ، وأن الحرائق التهمت 5 آلاف هكتار من الحرجية والزراعية في الجنوب بكلفة أضرار إجمالية بلغت 800 مليون دولار، مشدداً على أهمية التوثيق العلمي لانتزاع تعويضات دولية مستقبلاً.وفي السياق البيئي، استعرضت لمى بشور بيانات للبنك الدولي تظهر بلوغ الخسائر البيئية المباشرة 501 مليون دولار، والغير مباشرة 759 مليون دولار، محذرة من تراكم ما بين 50 و100 مليون طن من الأنقاض التي يُرجّح احتواؤها على مواد سامة كالرصاص والأسبستوس، مع تقدير كلفة التعافي بنحو 444 مليون دولار.وفي الرؤية الأكاديمية للمشاركين، حذرت البروفيسورة ميشيل قصرملي أسمر والدكتور متري والدكتورة نادين من "الانهيار الصامت" الذي يصيب الصحة العامة والبيئة فور توقف المدافع، وأكدوا أن بعض الملوثات العسكرية تحتاج ما بين 10 إلى 15 سنة للظهور في التربة، مما يفرض شراكة علمية عابرة للقطاعات لتقييم الأضرار بشكل دقيق وصياغة سياسات تعافٍ مستدامة.