ربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية.. مباحثات لإطلاق مناقصة تأهيل خط سكة الحديد

بحثت محافظ بالإنابة ، في سرايا ، مع رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس المهندس اسكندر كوستي بندلي وعضوي المجلس سارة الشريف والمهندس نور علم الدين، بحضور القائمقام ربى الشفشق، حزمة من المشاريع الحيوية والإنمائية المقررة لتعزيز موقع المرفأ استراتيجياً واقتصادياً.وتناول الاجتماع مشروع إطلاق مناقصة تحديث وتأهيل خط سكة الحديد الذي يربط مرفأ طرابلس بالحدود ـ عبر منطقة العبودية، بهدف تنشيط حركة الشحن، وربط المرفأ بالأسواق الخارجية، وتخفيف كلفة النقل.وأكد بندلي أن تعمل وفق رؤية متكاملة لرفع القدرة التشغيلية وتطوير ، مشيراً إلى أن مشروع سكة الحديد يشكل خطوة استراتيجية يمكن أن تبصر النور قريباً في حال استكمال الإجراءات وإطلاق المناقصة بمواعيدها.من جهتها، شددت الرافعي على الأهمية البالغة لهذه المشاريع كرافعة اقتصادية لطرابلس والشمال، تسهم في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات الإدارية لتسريع التنفيذ.