لبنان
استعداداً لليوبيل الذهبي.. كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني تطلق أكبر مشاريعها التطويرية
Lebanon 24
21-05-2026
|
10:16
احتفلت كاتدرائية "سيدة
لبنان
" في هاريس بارك بسيدني بعشائها السنوي، برعاية راعي الأبرشية
المارونية
في
أستراليا
المطران أنطوان شربل طربيه، وحضور حشد من الفعاليات
الدينية
والرسمية وأبناء الجالية.
وأعلن المطران طربيه في كلمته بدء الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح الكنيسة عام 2028، كاشفاً عن إطلاق حزمة مشاريع تطويرية تعد الأكبر منذ التأسيس لمواكبة نمو الرعية. وتشمل الخطة بناء كابيلا جديدة، وتوسيع مواقف السيارات، وتجديد داخل الكاتدرائية، وتشييد برج للأجراس ونصب تذكاري.
من جانبه، أكد كاهن الرعية الأب داني نوح أن الكاتدرائية تمثل القلب النابض للوجود
الماروني
في أستراليا، وأن المشاريع المرتقبة تهدف لصون التراث الروحي للأجيال
القادمة
. كما تخلل الحفل شهادات إشادة بدور الجالية المارونية وإسهاماتها من النائب الفدرالي أندرو تشارلتون ورئيس بلدية باراماتا مارتن
زعيتر
.
يُذكر أن الرعية تأسست عام 1968 وتحولت إلى كاتدرائية عام 2014، وهي تخدم اليوم أكثر من 50 ألف مؤمن في أستراليا.
