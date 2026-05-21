استعداداً لليوبيل الذهبي.. كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني تطلق أكبر مشاريعها التطويرية

احتفلت كاتدرائية "سيدة " في هاريس بارك بسيدني بعشائها السنوي، برعاية راعي الأبرشية في المطران أنطوان شربل طربيه، وحضور حشد من الفعاليات والرسمية وأبناء الجالية.وأعلن المطران طربيه في كلمته بدء الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح الكنيسة عام 2028، كاشفاً عن إطلاق حزمة مشاريع تطويرية تعد الأكبر منذ التأسيس لمواكبة نمو الرعية. وتشمل الخطة بناء كابيلا جديدة، وتوسيع مواقف السيارات، وتجديد داخل الكاتدرائية، وتشييد برج للأجراس ونصب تذكاري.من جانبه، أكد كاهن الرعية الأب داني نوح أن الكاتدرائية تمثل القلب النابض للوجود في أستراليا، وأن المشاريع المرتقبة تهدف لصون التراث الروحي للأجيال . كما تخلل الحفل شهادات إشادة بدور الجالية المارونية وإسهاماتها من النائب الفدرالي أندرو تشارلتون ورئيس بلدية باراماتا مارتن .يُذكر أن الرعية تأسست عام 1968 وتحولت إلى كاتدرائية عام 2014، وهي تخدم اليوم أكثر من 50 ألف مؤمن في أستراليا.