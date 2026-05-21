تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استعداداً لليوبيل الذهبي.. كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني تطلق أكبر مشاريعها التطويرية

Lebanon 24
21-05-2026 | 10:16
A-
A+
استعداداً لليوبيل الذهبي.. كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني تطلق أكبر مشاريعها التطويرية
استعداداً لليوبيل الذهبي.. كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني تطلق أكبر مشاريعها التطويرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتفلت كاتدرائية "سيدة لبنان" في هاريس بارك بسيدني بعشائها السنوي، برعاية راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه، وحضور حشد من الفعاليات الدينية والرسمية وأبناء الجالية.
Advertisement

وأعلن المطران طربيه في كلمته بدء الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح الكنيسة عام 2028، كاشفاً عن إطلاق حزمة مشاريع تطويرية تعد الأكبر منذ التأسيس لمواكبة نمو الرعية. وتشمل الخطة بناء كابيلا جديدة، وتوسيع مواقف السيارات، وتجديد داخل الكاتدرائية، وتشييد برج للأجراس ونصب تذكاري.

من جانبه، أكد كاهن الرعية الأب داني نوح أن الكاتدرائية تمثل القلب النابض للوجود الماروني في أستراليا، وأن المشاريع المرتقبة تهدف لصون التراث الروحي للأجيال القادمة. كما تخلل الحفل شهادات إشادة بدور الجالية المارونية وإسهاماتها من النائب الفدرالي أندرو تشارلتون ورئيس بلدية باراماتا مارتن زعيتر.

يُذكر أن الرعية تأسست عام 1968 وتحولت إلى كاتدرائية عام 2014، وهي تخدم اليوم أكثر من 50 ألف مؤمن في أستراليا.
مواضيع ذات صلة
الورشا ترأس قداس خميس الأسرار – عيد تأسيس سرّ الكهنوت في كاتدرائية سيّدة العطايا
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سوداني: تدمير ممنهج يضرب أكبر مشروع زراعي في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ضاهر احتفل بعيد القديس جاورجيوس في كاتدرائية طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كرياكوس ترأس رتبة سيامة جورج سعادة كاهنا في كاتدرائية القديس جاورجيوس في أميون
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24

المارونية

أستراليا

الماروني

الدينية

القادمة

ماروني

زعيتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-05-21
Lebanon24
11:54 | 2026-05-21
Lebanon24
11:50 | 2026-05-21
Lebanon24
11:49 | 2026-05-21
Lebanon24
11:47 | 2026-05-21
Lebanon24
11:39 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24