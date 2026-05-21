تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غادة أيوب: كرامة اللبنانيين لا تُصان بتحويل قراهم إلى دروع بشرية

Lebanon 24
21-05-2026 | 09:25
A-
A+
غادة أيوب: كرامة اللبنانيين لا تُصان بتحويل قراهم إلى دروع بشرية
غادة أيوب: كرامة اللبنانيين لا تُصان بتحويل قراهم إلى دروع بشرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب في بيان، إلى أنه "أمام حملات التحريض المنظمة والتضليل الممنهج التي تقودها جهات سياسية وإعلامية تدور في فلك "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، يهمني أن أوضح للرأي العام اللبناني ما يلي:
Advertisement
 
أولاً: إن موقفي لم يكن يومًا تحريضًا، بل ممارسة لواجبي الدستوري والنيابي والوطني للتحذير من خطورة تحويل القرى والأراضي الخاصة والمناطق السكنية إلى منصات ومواقع عسكرية خارجة عن سلطة الدولة، بما يعرّض المدنيين والأهالي وممتلكاتهم للخطر المباشر، ويضعهم في مواجهة دائمة مع الحروب والدمار.
 
ثانيًا: إنني، ومنذ أكثر من أربع سنوات، طالبت، علنا وبشكل متكرر، الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بالتدخل الفوري لإعادة الأراضي المصادرة في منطقة كفرحونة وبركة جبور وغيرها إلى أصحابها الشرعيين، بعدما جرى الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مواقع عسكرية مغلقة يُمنع المالكون من دخولها أو استثمارها، في انتهاك صارخ للدستور اللبناني، ولحق الملكية الفردية المصان بالقانون، ولأبسط مقومات سيادة الدولة.
 
ثالثًا: إن الوقائع التي نحذر منها ليست سرا ولا افتراء سياسيًا، بل أصبحت موضع تقارير إعلامية وتحقيقات منشورة منذ سنوات، تناولت بشكل واضح استخدام مناطق في جزين وبركة جبور لأغراض عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيّرة والبنى اللوجستية التابعة لحزب الله، وما يستتبع ذلك من مخاطر جسيمة على المدنيين والأهالي. وقد جاءت الصور والتقارير التي ظهرت إلى العلن مؤخرًا لتؤكد صحة التحذيرات التي أطلقناها منذ سنوات حول واقع تحويل هذه المناطق إلى منصات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة.
 
رابعًا: إن محاولة تحميل مسؤولية الدمار والويلات لمن طالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها، بدل تحميلها لمن صادر القرار الوطني وحوّل القرى والأراضي إلى قواعد عسكرية، ليست سوى عملية تضليل رخيصة وهروب جبان من الحقيقة.
 
خامسًا: إن التيار الوطني الحر، ومنذ تفاهم مار مخايل المشؤوم، وفّر الغطاء السياسي الكامل لهذا السلاح غير الشرعي، ولهذا الواقع الخارج عن الدولة، وساهم بصورة مباشرة في تكريس منطق الدويلة على حساب الجمهورية والدستور والمؤسسات وحقوق اللبنانيين.
 
سادسًا: إن الذين يتباكون اليوم على ما أصاب المنطقة، هم أنفسهم من حكموا هذه المنطقة عبر نوابهم ووزاراتهم والعهد الذي أوصلوه، ولم نسمع منهم يوما موقفا واحدا دفاعا عن حقوق أصحاب الأراضي المصادرة، ولا مطالبة فعلية باستردادها أو إعادة سلطة الدولة إليها. لقد رفعوا شعارات حماية حقوق المسيحيين ضمن الحدود التي يسمح بها "حزب الله"، فيما كانت الوقائع على الأرض تؤكد تمدّد السلاح غير الشرعي وتحويل مناطق كانت تُعرف بأنها "قلعة التيار" إلى مناطق نفوذ تخضع لمنطق الأمر الواقع. وهذه هي النتيجة الفعلية لتفاهم مار مخايل: تغطية السلاح غير الشرعي، تكريس الدويلة على حساب الدولة وإسكات كل صوت طالب بالسيادة والقانون.
 
سابعًا: إن حملات التخوين والتحريض والتهديد التي تُشن ضدي وضد أفراد عائلتي، سواء بصورة مباشرة أو عبر المنابر الإعلامية والحسابات التابعة لحزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحرّ، تشكل جرما موصوفا يعاقب عليه القانون اللبناني، وأحمل مطلقيها والمحرضين عليها المسؤولية الكاملة عن أي أذى أو تهديد قد يطالني أو يطال أفراد عائلتي".
 
أضافت أيوب: "أؤكد احتفاظي الكامل بحقي باتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية، المدنية والجزائية، بحق كل من يشارك في حملات التحريض والتشهير والتهديد وبث الأكاذيب وتزوير الوقائع بحقي وبحق عائلتي".
 
وأكدت أنني "رغم تفهمي لوجع كل من خسر أو تأذى، أرفض أن يتحوّل الألم إلى وسيلة لتبرئة من فرض هذا الواقع بقوة السلاح، أو إلى أداة لمهاجمة من تمسّك بالدولة والقانون. وكما يقول الإنجيل: "تعرفون الحق والحق يحرّركم". إن الحقيقة لا تُطمس بالترهيب، والسيادة لا تقوم بالسلاح غير الشرعي، وكرامة اللبنانيين لا تُصان بتحويل قراهم إلى دروع بشرية ومخازن عسكرية".
 
مواضيع ذات صلة
غادة أيوب: الجمعة العظيمة رسالة رجاء وصمود في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: العثور على مقبرة جماعية تضم نحو 55 رفاتاً بشرية في قرية مزرعة الراهب بالريف الجنوبي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي :حزب الله يتخذ المدنيين دروعا بشرية في مدينة صور جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى: الأوطان لا تُصان بالاستسلام
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الأجهزة الأمنية

التيار الوطني

المسيحيين

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:39 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-05-21
Lebanon24
11:50 | 2026-05-21
Lebanon24
11:49 | 2026-05-21
Lebanon24
11:47 | 2026-05-21
Lebanon24
11:39 | 2026-05-21
Lebanon24
11:34 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24