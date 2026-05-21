لمنع العشوائيات.. رئاسة الوزراء تعلن إزالة المنشآت عن واجهة بيروت البحرية

أعلنت المركزية في رئاسة عن إزالة كافة المنشآت الثابتة والمخالفة المصنوعة من الخشب والإترنيت والباطون على واجهة البحرية، وذلك في سياق إجراءات حاسمة لمنع التجمعات العشوائية والتوسع في الموقع، وحمايةً للنظام العام والأمن في العاصمة وإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة.وأوضحت الغرفة في بيانها أن الموقع الجديد التابع لبلدية بيروت لا يشكّل أكثر من 15% من المساحة التي انتشرت عليها الخيم سابقاً، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يهدف إطلاقاً إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي أو تكريس أمر واقع جديد، بل يرمي إلى ضبط الوضعين الأمني والتنظيمي، وإعداد لوائح اسمية بالمتواجدين، مع حظر إضافة أي خيمة جديدة أو إنشاء أي بنية تحتية وتجهيزات تحول هذا الوجود المؤقت إلى واقع دائم.وشدد البيان على أن الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومرافق صحية ووجبات طعام مؤمنة حصرياً في مراكز الإيواء الرسمية المعتمدة، مجدداً الدعوة للنازحين المتواجدين على الواجهة البحرية والراغبين بالحصول على هذه الخدمات للانتقال إلى حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيماً، وذلك ريثما يتمكنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم.