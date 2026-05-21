Najib Mikati
بلدتان تحت العين الإسرائيلية.. ما سرّ أهميتهما؟

21-05-2026 | 11:15
بلدتان تحت العين الإسرائيلية.. ما سرّ أهميتهما؟
قال مصدر عسكري لـ"لبنان24" أن بلدتي حداثا وزوطر (الشرقية والغربية) لا تصنفان كبلدتين عاديتين في المشهد الميداني، وهما عنوانان ثابتان في الحسابات العسكرية؛ نظراً لحساسية موقعيهما الجغرافي ضمن أي مواجهة تدور.
وأوضح المصدر أن الأهمية الاستراتيجية للبلدتين ترتبط مباشرة بطبيعة التضاريس المحيطة بهما، وفصّلها على النحو الآتي:
حداثا (القطاع الأوسط): أشار المصدر إلى أن وقوع البلدة على مرتفعات تتجاوز 700 متر عن سطح البحر في قضاء بنت جبيل، يمنحها إشرافاً نارياً وبصرياً واسعاً يمتد حتى أطراف "وادي الحجير" الاستراتيجي، مؤكداً أن السيطرة على هذه المرتفعات تعني امتلاك القدرة على مراقبة وتغطية طرق الحركة والوديان والمسارات الخلفية ناريّاً.

زوطر الشرقية والغربية (القطاع الشرقي): وفقاً للمصدر العسكري، تمثل البلدتان عقدة ربط حساسة بين جنوب الليطاني والنبطية والقطاع الشرقي، وتتحكمان بشبكة المحاور التي تصل القرى الحدودية بالعمق اللبناني. وأضاف المصدر أن أي محاولة تقدم باتجاه زوطر تُصنف عسكرياً كمسعى للاقتراب من العقدة الشرقية لنهر الليطاني، وليس مجرد تحرك موضعي.
وشدد على أن الترابط الميداني بين حداثا وزوطر وثيق جداً؛ فالأولى تؤمن التفوق والسيطرة النارية من خلال الارتفاع، بينما تتحكم الثانية بخطوط الانتقال والتموضع وسط تضاريس معقدة تتداخل فيها الأودية كالحجير والخردلي والسلوقي، مما يجعلهما نقاطاً مفصلية في توجيه مسار المعركة بأكملها.
