بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام يتعلّق بعملية إصدار جوازات السفر... هذه تفاصيله

صدر عن للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

تتداول بعض ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية. يهم أن توضح أن عملية إصدار جوازات السفر لا سيما المعتمدة حالياً تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية، إضافة إلى أنظمة بيومترية وتكنولوجية متطورة.

كما توضح العام أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة إستناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة. إذ عمدت المديرية، فور التثبت من تلك المخالفات إلى ضبط قيود كافة الجوازات الصادرة بوقوعات غير صحيحة وإتخذت التدابير اللازمة لمنع استعمالها أو التداول بها كما تم توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى المختص وصدرت بحقهم الأحكام القضائية.

تشدد للأمن العام أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع أي إخبار أو معطيات ترد إليها، وتبادر فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة التي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه حيث لم يتبين وجود أي جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيات أخرى وفي حال تبين وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية سيصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.

تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام والمواطنين التحلي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المزاعم غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والمسّ بثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والأمنية.