تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام يتعلّق بعملية إصدار جوازات السفر... هذه تفاصيله

Lebanon 24
21-05-2026 | 11:18
A-
A+
بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام يتعلّق بعملية إصدار جوازات السفر... هذه تفاصيله
بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام يتعلّق بعملية إصدار جوازات السفر... هذه تفاصيله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن مكتب شؤون الإعلام للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي: 
تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية. يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن عملية إصدار جوازات السفر اللبنانية لا سيما المعتمدة حالياً تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية، إضافة إلى أنظمة بيومترية وتكنولوجية متطورة.
Advertisement
كما توضح المديرية العامة للأمن العام أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة إستناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة. إذ عمدت المديرية، فور التثبت من تلك المخالفات إلى ضبط قيود كافة الجوازات الصادرة بوقوعات غير صحيحة وإتخذت التدابير اللازمة لمنع استعمالها أو التداول بها كما تم توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص وصدرت بحقهم الأحكام القضائية.
تشدد المديرية العامة للأمن العام أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع أي إخبار أو معطيات ترد إليها، وتبادر فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة التي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه حيث لم يتبين وجود أي جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيات أخرى وفي حال تبين وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية سيصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.
تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام والمواطنين التحلي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المزاعم غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والمسّ بثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والأمنية.
مواضيع ذات صلة
توضيح للمكتب الإعلامي لعباس إبراهيم حول تزوير جوازات السفر
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات في الصدارة... إليكم قائمة بأفضل جوازات السفر
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحيّ من المكتب الإعلامي لبرّي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من "تاتش".. هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

مواقع التواصل الاجتماعي

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

وسائل الإعلام

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-21
Lebanon24
16:46 | 2026-05-21
Lebanon24
16:21 | 2026-05-21
Lebanon24
16:12 | 2026-05-21
Lebanon24
16:09 | 2026-05-21
Lebanon24
15:58 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24