عن الوفد العسكري المشارك في اجتماع البنتاغون...الجيش يوضح

صدر عن البيان الآتي:توضح أنّ ما يجري تداوله عبر ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرَّر مشاركته في المفاوضات في بتاريخ 29 /5 /2026، لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد، لا يمتّ إلى مبادئ بِصِلة.كما تؤكد القيادة أنّ الوفد المشارك، على اختلاف تركيبته، يبقى ملتزمًا بالثوابت الوطنية، وأنّ الضباط المكلّفين بالمهمة يمثّلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش، فيما ينفّذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقًا من التزامهم بالواجب الوطني.