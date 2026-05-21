بدر: ما صدر عن محافظ بيروت بحق عضو المجلس البلدي جومانا الحلبي مرفوض ومدان

قال النائب في بيان: " السيدة جومانا الحلبي لا تمثل نفسها فقط، بل تمثل آلاف أبناء الذين منحوها ثقتهم عبر صناديق الاقتراع، وهي تمثلني كما يمثلني العميد ، وكما يمثل كل عضو منتخب الإرادة الشعبية التي يجب احترامها".اضاف: "إن ما صدر عن محافظ مدينة بيروت بحق السيدة جومانا الحلبي خلال ممارستها حقها الطبيعي في السؤال والاستفسار حول ملف يتعلق بأملاك بلدية العاصمة وحقوق أهلها، هو أمر مرفوض ومدان، لأن من واجب أي عضو في أن يسأل ويحاسب ويطلب التوضيحات باسم الناس الذين انتخبوه".وتابع: "بيروت لا تُدار بمنطق الأمر الواقع، ولن نقبل بتجاوز مجلسها البلدي أو التعامل معه وكأنه تفصيل، واحترامه هو احترام لإرادة وحقهم بالمحاسبة والشراكة في القرار".وختم: "يبقى سؤال السيدة الحلبي مطروحا: "كيف تم اتخاذ قرار يتعلق بأرض لبلدية ببروت من دون الرجوع إلى مجلسها البلدي؟".