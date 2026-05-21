تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توضيح للمكتب الإعلامي لعباس إبراهيم حول تزوير جوازات السفر

Lebanon 24
21-05-2026 | 11:49
A-
A+
توضيح للمكتب الإعلامي لعباس إبراهيم حول تزوير جوازات السفر
توضيح للمكتب الإعلامي لعباس إبراهيم حول تزوير جوازات السفر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم، بيان، أشار الى أن "إحدى الوسائل الإعلامية وحسابات تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول عمليات تزوير جوازات سفر جرت من قبل عناصر في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
Advertisement

أضاف : "نود التوضيح أولاً أنه وبعكس ما ذكرته وألمحت إليه هذه التقارير، لم تتم العمليات المذكورة خلال عهد اللواء عباس إبراهيم، كما أنها جرت لصالح أشخاص من جنسيات مختلفة وليس لمواطنين إيرانيين كما جرى الإيحاء به. مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ضبطت وعولجت من قبل القضاء المختص في حينها وضمن مهلة زمنية قصيرة نتيجة جهود مكافحة التزوير التي لطالما حرصت المديرية عليها وممكن العودة للأحكام القضائية للتثبت من تواريخها".

وتابع البيان: "يهمنا التوضيح أنه وكما جاء في التقارير المذكورة، فإن عمليات التزوير لم تكن لجوازات السفر نفسها وإنما للأوراق والمستندات الثبوتية المقدمة للاستحصال على جوازات السفر، مع الإشارة إلى أن دور المديرية العامة للأمن العام يقتصر على اعتماد المستندات الرسمية وإصدار جوازات السفر على أساسها وفق الأصول القانونية، وبالتالي فإن أي حالة تزوير في المستندات لا تُعتبر من مسؤولية المديرية العامة للأمن العام الا في حال ثبت تواطأ بين المعنيين بإصدار هذه الوثائق وبين العناصر المولجة التدقيق بها في المديرية العامة للأمن العام حصرا".

وختم: "بناءً على ما سبق، نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، المتمثلة في هذه الحالة بالمديرية العامة للأمن العام والقضاء المختص، قبل نشرها أو تداولها".
مواضيع ذات صلة
الإمارات في الصدارة... إليكم قائمة بأفضل جوازات السفر
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام يتعلّق بعملية إصدار جوازات السفر... هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحيّ من المكتب الإعلامي لبرّي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من بلدية بياقوت حول ما جرى مع عناصر الشرطة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

مواقع التواصل الاجتماعي

المديرية العامة للأمن

اللواء عباس إبراهيم

المديرية العامة

المكتب الإعلامي

وسائل الإعلام

عباس إبراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-21
Lebanon24
16:46 | 2026-05-21
Lebanon24
16:21 | 2026-05-21
Lebanon24
16:12 | 2026-05-21
Lebanon24
16:09 | 2026-05-21
Lebanon24
15:58 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24