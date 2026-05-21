توضيح للمكتب الإعلامي لعباس إبراهيم حول تزوير جوازات السفر

صدر عن للواء ، بيان، أشار الى أن "إحدى الوسائل الإعلامية وحسابات تداولت عبر تقارير حول عمليات تزوير جوازات سفر جرت من قبل عناصر في اللبناني.أضاف : "نود التوضيح أولاً أنه وبعكس ما ذكرته وألمحت إليه هذه التقارير، لم تتم العمليات المذكورة خلال عهد ، كما أنها جرت لصالح أشخاص من جنسيات مختلفة وليس لمواطنين إيرانيين كما جرى الإيحاء به. مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ضبطت وعولجت من قبل المختص في حينها وضمن مهلة زمنية قصيرة نتيجة جهود مكافحة التزوير التي لطالما حرصت المديرية عليها وممكن العودة للأحكام القضائية للتثبت من تواريخها".وتابع البيان: "يهمنا التوضيح أنه وكما جاء في التقارير المذكورة، فإن عمليات التزوير لم تكن لجوازات السفر نفسها وإنما للأوراق والمستندات الثبوتية المقدمة للاستحصال على جوازات السفر، مع الإشارة إلى أن دور العام يقتصر على اعتماد المستندات الرسمية وإصدار جوازات السفر على أساسها وفق الأصول القانونية، وبالتالي فإن أي حالة تزوير في المستندات لا تُعتبر من مسؤولية للأمن العام الا في حال ثبت تواطأ بين المعنيين بإصدار هذه الوثائق وبين العناصر المولجة التدقيق بها في المديرية العامة للأمن العام حصرا".وختم: "بناءً على ما سبق، نأمل من تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، المتمثلة في هذه الحالة بالمديرية العامة للأمن العام والقضاء المختص، قبل نشرها أو تداولها".