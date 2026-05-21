"اليونيفيل": المدنيون في جنوب لبنان يُواصلون تحمّل العبء الأكبر جراء استمرار العنف

قالت "اليونيفيل"، إنّ "المدنيين يُواصلون تحمّل العبء الأكبر جراء استمرار العنف وعدم الاستقرار في . ولا تزال العديد من العائلات نازحة، فيما تؤثر الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنى التحتية على الحياة اليومية وجهود التعافي".

وأضافت في بيان: "يُواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المجتمعات المحلية ضمن حدود قدراتهم وإمكاناتهم، مع مواصلة رصد التطورات على الأرض والإبلاغ عن أي انتهاك للقرار 1701 إلى ".

وتابعت أنّ "الاستقرار الأمد يعتمد على تهيئة الظروف التي تتيح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم، والبدء بإعادة بناء مجتمعاتهم".