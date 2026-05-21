تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: "القوات" لم تلعب دور رأس الحربة في ملف العفو

Lebanon 24
21-05-2026 | 12:04
A-
A+
جعجع: القوات لم تلعب دور رأس الحربة في ملف العفو
جعجع: القوات لم تلعب دور رأس الحربة في ملف العفو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "مسألة العفو العام لا يمكن فصلها عن سنوات طويلة من التلاعب بالقضاء"، معتبرا أن "المرحلة الممتدة بين العامين 2010 و2022 شهدت تظلّمات كبيرة، خصوصا بحق أشخاص اتهموا بالإرهاب بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية أو المعارضة للنظام السوري".
Advertisement

وأشار في حديث لـ"النهار" إلى أن "القوات اللبنانية لم تلعب دور رأس الحربة في ملف العفو، بل تعاملت معه من منطلق المبدأ، تاركة للنواب المعنيين دراسة التفاصيل التقنية والقانونية للصيغة المطروحة"، مؤكدا أن "الحزب وافق على الصيغة النهائية بعدما تبين وجود توافق سياسي عليها داخل اللجان النيابية".

وانتقد جعجع "استخدام بعض القوى السياسية الجيش في السجالات الداخلية"، مشددا على أن "الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس حزبا مستقلا يفاوض أو يطالب بحقوقه"، مؤكدا أن "مسؤولية حماية الجيش ودماء شهدائه تقع على الدولة بمختلف مؤسساتها".

ولفت الى أن "الغضب داخل الشارع السني لا يرتبط بملف العفو وحسب، بل يعكس حالة احتقان عامة يعيشها اللبنانيون نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي".

وأشار إلى أن "اللبنانيين، سواء في الجنوب أو في باقي المناطق، يدفعون أثمان الحرب بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عبر الخوف أو خسارة الأعمال والأرزاق أو تراجع القدرة المالية للدولة".

وذكر أن "الدولة اللبنانية وضعت موازنة العام 2026 على أساس إيرادات محددة، لكن الحرب أدت إلى انخفاض المداخيل بنسبة لا تقل عن 40%، مقابل ارتفاع النفقات بنسب تراوح بين 10 و20%". وسأل: "كيف ستتمكن الدولة من الاستمرار في ظل هذا الواقع؟".

وفي الملف السياسي والأمني، رأى جعجع أن "لبنان بات أمام "خيار الضرورة"، مشيرا إلى أن "غالبية اللبنانيين باتت تؤيد أن تتولى الدولة اللبنانية المفاوضات بهدف الوصول إلى استقرار دائم، لا مجرد وقف موقت لإطلاق النار".

وردا على سؤال، اعتبر أن "اسقاط اتفاق 17 أيار قبل أكثر من أربعة عقود أدى إلى إدخال لبنان في سلسلة طويلة من الأزمات والحروب". وقال: "إن ما وصل إليه لبنان بعد حربي ال 2023 و2024 وامتداداتهما في ال 2025 و2026 جعل اللبنانيين يطرحون سؤالا أساسيا: ما البديل؟ وبالتالي المطلوب اليوم ليس مجرد وقف إطلاق نار جديد، بل الوصول إلى وضعية مستقرة وثابتة تنهي حالة القلق المزمنة التي يعيشها الجنوب منذ عقود".

وعن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها في ظل استمرار سلاح "حزب الله"، اعتبر أن "المشكلة لا تكمن في ضعف الدولة بحد ذاتها، بل هناك من عمل طوال عقود على إضعافها وتهميشها. من هنا، في حال اتخذت الدولة اللبنانية القرار السياسي المناسب وأجرت بعض التغييرات في المواقع الحساسة، يمكن أن تتحول إلى دولة قوية".

وإذ طالب "القيمين على الدولة باتخاذ قرار نهائي بشأن قيام الدولة الفعلية"، أكد أن "لبنان لا يمكن أن يستمر نصف دولة، تكون فيه السلطة الشرعية مسؤولة عن الإدارة والخدمات، فيما تبقى قرارات الحرب والسلم خارج سلطتها"، لافتا إلى أن "الشعب اللبناني إذا لم يقتنع بأداء الدولة، يمكنه أن يسقط السلطة سياسيا عبر مجلس النواب".

وكشف جعجع أنه وجه "رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية، مفادها أن محاولات معالجة الأمور على الطريقة اللبنانية لم تعد مجدية، وأن سياسة الممالأة مع حزب الله لم تؤدِّ إلى نتائج". وقال: "الدولة تحتاج فقط إلى أن تزمجر كي تبدأ الأمور بالتغير، واستمرار التعاطي مع حزب الله بمنطق الوساطة والتفاهمات غير الحاسمة لن يؤدي إلى أي نتيجة فعلية".

وتطرق إلى الذكرى المئوية للدستور اللبناني، مشيرا الى أن "التجربة اللبنانية منذ قيام الدولة تُظهر أن هناك خللا بنيويا في الصيغة السياسية القائمة".

وقال: "لبنان عاش أزمات متتالية منذ الاستقلال، من أزمة ال 1958 إلى الحرب الأهلية، وصولا إلى الأزمات المتلاحقة بعد اتفاق الطائف، وهذا الواقع يفرض إعادة تقييم شاملة للنظام اللبناني، باعتبار أن لبنان بات يُصنّف في الكثير من الأوساط الدبلوماسية كدولة فاشلة".

أضاف: "الثابت الوحيد هو الحفاظ على لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها، أما في الداخل، فيجب فتح نقاش موضوعي حول الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع، والبحث عن صيغة تضمن استقرار اللبنانيين جميعا".

وفي ما يتعلق باتفاق الطائف، قال: "يجب عدم رفض أو قبول أي صيغة بالمطلق، بل من الواجب تقييم الذي ما زال صالحا منها وما يحتاج إلى تعديل أو تطوير". وأكد أن "اللبنانيين يستحقون العيش في دولة مستقرة ومحترمة".
مواضيع ذات صلة
لقاء بين رئيس الحكومة ونواب "الاعتدال الوطني" تابع ملف العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان قبلان ينتقد تصريحات جعجع حول رئاسة المجلس والعفو العام
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: لمقاربة ملف العفو العام بمسؤولية تنصف المظلوم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

على الطريق

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس حزب

المعارضة

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-21
Lebanon24
16:46 | 2026-05-21
Lebanon24
16:21 | 2026-05-21
Lebanon24
16:12 | 2026-05-21
Lebanon24
16:09 | 2026-05-21
Lebanon24
15:58 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24