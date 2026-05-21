رجي بحث مع نظيره المغربي في تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

التقى والمغتربين يوسف رجي، في العاصمة المغربية الرباط، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في لقاء تناول العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والعسكرية في والمنطقة.وأكد بوريطة "دعم المغربية الكامل للبنان وللقرارات التي اتخذتها حكومته في سبيل بسط سيادة كامل أراضيها"، معتبرا أن "استقرار لبنان يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة في رمتها".، شكر رجي لنظيره "المواقف المغربية الثابتة الداعمة للبنان"، مشيدا بـ"المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس إثر انفجار مرفأ ".كما أثنى على "الدور الفاعل الذي تضطلع به الديبلوماسية المغربية في معالجة الملفات الإقليمية المعقدة".وأكد رجي "حرص لبنان التام على احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مثمنا "الجهود التي يبذلها في هذا الملف، انطلاقا من أحدث قرارات ".