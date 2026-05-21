لبنان

تعميم صورة شاب عُثِرَ عليه في بعبدا... هل تعرفون عائلته؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 12:41
تعميم صورة شاب عُثِرَ عليه في بعبدا... هل تعرفون عائلته؟
تعميم صورة شاب عُثِرَ عليه في بعبدا... هل تعرفون عائلته؟
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

بتاريخ 21-05-2026، ورد اتصال هاتفي إلى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود شخص مجهول الهوية، من دون ملابس، في محلة بعبدا.
على الفور، انتقلت دورية إلى المكان المشار إليه، وتبيّن أن الشخص يُدعى، بحسب أقواله:

محمد حكمت المحمد (مواليد عام 1999، سوري) بحسب أقواله لأنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية.

فجرى نقله إلى مركز المخفر، وتأمين ملابس له والاهتمام به.

وبالاستعلام منه عن مكان سكنه أو أفراد عائلته، صرّح أنه يقيم في زحلة، من دون أن يتمكّن من تحديد العنوان، كما تبيّن أنه غير مدرك لأقواله بصورة واضحة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن عائلته، إبلاغ ذويه الحضور إلى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 921740-05، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإعادته إلى ذويه.
