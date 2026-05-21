لودريان: الوضع خطير في لبنان

قال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى ، إنّ "لبنان في وضع خطير لبنان على صعيد وحدته وسلامة أراضيه".

ورحّب لودريان في مقابلة عبر قناة "بي إف "، وإذاعة "آر إم سي"، "باستمرار المحادثات التي تتيح أفقاً للخروج من النزاع، بين " " وإسرائيل".



وأضاف أنّ "لبنان مُهدّد في سلامة أراضيه، لأن جزءاً من أراضيه تحتله ، وجزءاً آخر يتحرّك وينشط فيه "حزب الله" الذي يخدم المصالح ، أي مصالح قوة أجنبية".



واعتبر لودريان أنّ "انخراط في مسار التفاوض أمر إيجابي، حتى لو أنّ إسرائيل رفضت أن تكون جزءاً من هذا ، رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك". (الامارات 24)