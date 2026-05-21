رئيس المجلس الاعلى للجمارك تفقد سير العمل في مطار بيروت

اعلن في بيان، اليوم، انه في "إطار الزيارات التي يقوم بها للوقوف على حاجيات الادارة وتأمين متطلباتها، قام كل من رئيس المجلس العميد مصباح خليل، وعضو المجلس لؤي ، اليوم، بزيارة الى ضمن جولة تفقدية اطلعا خلالها على "سير العمل والإجراءات الجمركية المتبعة، ولا سيّما في دوائر التفتيش والمعاينة والشحن وصالات الوصول والمغادرة. كما جرى البحث في سبل تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمسافرين.وشدّد كل من العميد خليل وشحادة على "أهمية رفع الجهوزية وتطوير الأداء الإداري واللوجستي"، مثنيَين على "جهود العناصر والموظفين في ظل الظروف الراهنة".