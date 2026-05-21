تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 13:14
A-
A+
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من حزب الله وحركة أمل... من شملت؟
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من حزب الله وحركة أمل... من شملت؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات بتهمة عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح "حزب الله".
Advertisement
 
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن استمرار نشاط "حزب الله" المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحزب.
 
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة ويمكّنون حزب الله من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم".
 
وشملت العقوبات: 
 
- محمد عبد المطلب فنيش، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو مسؤول عن إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمؤسسي للحزب.
 
- حسن نظام الدين فضل الله، وهو نائب عن كتلة "حزب الله" منذ عام 2005. كما ساعد في تأسيس إذاعة النور المصنفة من قبل الولايات المتحدة إرهابية، وكان مديراً كبيراً في قناة المنار التلفزيونية المصنفة من قبل الولايات المتحدة إرهابية.
 
- النائب ابراهيم الموسوي، يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة الإعلامية للحزب. 
 
- النائب حسين الحاج حسن، العضو في حزب الله منذ عام 1982، والنائب عن كتلة "حزب الله" منذ عام 1996. وكان الحاج حسن شخصية بارزة في معارضة نزع سلاح الحزب.
 
- محمد رضا شيباني، وهو السفير الإيراني المُعيّن لدى لبنان، والذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصًا غير مرغوب فيه بعد سحب موافقتها على ترشيحه وأمرته بمغادرة بيروت.
 
- أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي كلاهما مسؤولان أمنيان في حركة أمل، الحليف السياسي والشريك الأمني لحزب الله. يشغل بعلبكي منصب مدير أمن حركة أمل، وقد نسّق استعراضات القوة العلنية مع قيادة "حزب الله" لترهيب خصومه السياسيين في لبنان. أما صفوي فهو قائد حركة أمل في جنوب لبنان. وبصفته تابعًا لبعلبكي، نسّق صفوي مع "حزب الله" وتلقى توجيهاته بشأن الهجمات ضد إسرائيل، كما قاد قوات حركة أمل في عمليات عسكرية مشتركة بين الحزبين ضد إسرائيل.
 
- العميد خطار ناصر الدين، وهو رئيس قسم الأمن الوطني في المديرية العامة للأمن العام.
 
- العقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية الجنوبية لبيروت في مديرية الاستخبارات في الجيش.
 
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد تلقى "حزب الله" معلومات استخباراتية مهمة من العميد ناصر الدين والعقيد حمادة. 
مواضيع ذات صلة
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ بارز: هذا الأمر لن يُنقذنا من صواريخ "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب قيادات بارزة داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة أمل" تطلب من سكان جنوب لبنان البقاء في أماكنهم وعدم التوجه لقراهم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

المديرية العامة

وزارة الخارجية

جنوب لبنان

اللبنانية

الإيراني

علي أحمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-21
Lebanon24
16:46 | 2026-05-21
Lebanon24
16:21 | 2026-05-21
Lebanon24
16:12 | 2026-05-21
Lebanon24
16:09 | 2026-05-21
Lebanon24
15:58 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24