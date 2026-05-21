عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم تسعة أفراد في على قائمة بتهمة عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح " ".

ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن استمرار نشاط "حزب الله" المسلح ونفوذه القسري على الدولة يقوض قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحزب.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة ويمكّنون حزب الله من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم".

وشملت العقوبات:

- محمد عبد المطلب فنيش، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو مسؤول عن إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمؤسسي للحزب.

- حسن نظام الدين فضل الله، وهو نائب عن كتلة "حزب الله" منذ عام 2005. كما ساعد في تأسيس إذاعة النور المصنفة من قبل إرهابية، وكان مديراً كبيراً في قناة المنار التلفزيونية المصنفة من قبل الولايات المتحدة إرهابية.

- النائب الموسوي، يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة الإعلامية للحزب.

- النائب حسين الحاج حسن، العضو في حزب الله منذ عام 1982، والنائب عن كتلة "حزب الله" منذ عام 1996. وكان الحاج حسن شخصية بارزة في معارضة نزع سلاح الحزب.

- محمد رضا شيباني، وهو السفير المُعيّن لدى لبنان، والذي أعلنته اللبنانية شخصًا غير مرغوب فيه بعد سحب موافقتها على ترشيحه وأمرته بمغادرة .

- أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي كلاهما مسؤولان أمنيان في حركة أمل، الحليف السياسي والشريك الأمني لحزب الله. يشغل بعلبكي منصب مدير أمن حركة أمل، وقد نسّق استعراضات القوة العلنية مع قيادة "حزب الله" لترهيب خصومه السياسيين في لبنان. أما صفوي فهو قائد حركة أمل في . وبصفته تابعًا لبعلبكي، نسّق صفوي مع "حزب الله" وتلقى توجيهاته بشأن الهجمات ضد ، كما قاد قوات حركة أمل في عمليات عسكرية مشتركة بين الحزبين ضد إسرائيل.

- العميد خطار ناصر الدين، وهو رئيس قسم الأمن الوطني في للأمن العام.

- العقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية الجنوبية لبيروت في مديرية الاستخبارات في الجيش.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد تلقى "حزب الله" معلومات استخباراتية مهمة من العميد ناصر الدين والعقيد حمادة.