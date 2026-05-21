هاني: النهوض بالقطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكات حقيقية مع المؤسسات الفاعلة

استقبل الدكتور نزار هاني، اليوم، في مكتبه في الوزارة، وفداً من نادي "ليونز" برئاسة المحامية أفروديت حديب، وعميد النادي المهندس أمين الداعوق، يرافقهم رئيس الإقليم كريم ، وذلك بحضور مستشار الوزير الحاكم السابق فادي غانم، وعدد من أعضاء النادي.بداية، رحّب هاني بالوفد، مؤكداً "أهمية الدور الذي تقوم به أندية "الليونز" في في المجالات الإنسانية والاجتماعية والبيئية"، مشدداً على أن "المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لإطلاق مبادرات تنموية مستدامة تخدم الإنسان والأرض والاقتصاد الوطني".وقال:"نحن نؤمن بأن النهوض بالقطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع، وفي مقدمتها أندية "الليونز" التي أثبتت حضورها الإنساني والوطني على مدى سنوات طويلة"، مؤكدا ان " منفتحة على كل مبادرة بنّاءة تسهم في دعم المزارعين، حماية البيئة، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة".أضاف: "نعمل اليوم على إعادة الثقة بالقطاع الزراعي اللبناني من خلال خطط إصلاحية ومشاريع عملية تشمل دعم الإنتاج المحلي، حماية الموارد الطبيعية، تطوير الإرشاد الزراعي، وتعزيز حملات التشجير ومواجهة التحديات البيئية والمناخية، لأن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وصمود المجتمعات الريفية".حديبوبعد جولة تعارف بين الحاضرين، أكدت أفروديت حديب أن الزيارة تأتي "تقديراً للجهود التي يبذلها الوزير هاني في دعم القطاع الزراعي والوقوف إلى جانب المزارعين اللبنانيين"، مشيرة إلى أنّ "وزارة الزراعة تشهد اليوم حضوراً فاعلاً وزخماً واضحاً من حيث المتابعة والعمل الميداني والتواصل مع مختلف القطاعات الزراعية".حكيمكما عرض نائب مروان حكيم أبرز نشاطات وبرامج النادي الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات التي يسعى النادي إلى تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة، لا سيما في المجالات البيئية والتنموية والتوعوية".بدوره، رحّب فادي غانم بالوفد، معتبراً أنّ "هذه الزيارة تشكّل فرصة للتأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والجمعيات المدنية والإنسانية"، مشيداً "بالدور التاريخي الذي يؤديه نادي "ليونز" بيروت، النادي الأم، الذي تأسس سنة 1952، في خدمة المجتمع اللبناني ودعم المبادرات الوطنية والإنسانية".هانيواستعرض الوزير هاني أمام الحضور "أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة في المرحلة الحالية، والدور الذي تضطلع به في دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة، متوقفاً عند حملات التشجير والمبادرات البيئية التي نُفذت بالتعاون مع أندية "الليونز"، ومؤكداً "أهمية توسيع التعاون مستقبلاً لإطلاق مشاريع نوعية ذات أثر وطني واسع".وفي ختام اللقاء، قدّمت حديب درعاً تكريمية للوزير هاني تقديراً "لجهوده وعمله الدؤوب في خدمة القطاع الزراعي اللبناني ودعم المزارعين".