تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لِجنة الدفاع عن المستأجرين" نفذت اعتصاما في الحمرا

Lebanon 24
21-05-2026 | 14:18
A-
A+
لِجنة الدفاع عن المستأجرين نفذت اعتصاما في الحمرا
لِجنة الدفاع عن المستأجرين نفذت اعتصاما في الحمرا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، اليوم، اعتصاماً  في شارع الحمرا في بيروت، تخلله قطع للطريق ومسيرة احتجاجية جابت وسط الشارع، بمشاركة مستأجرين سكنيين وغير سكنيين، وأصحاب محال ومؤسسات ومهن حرة، "رفضاً للقوانين التهجيرية وسياسات الاقتلاع الاجتماعي التي تهدد آلاف العائلات والمؤسسات في لبنان"، بحسب بيان للجنة.
Advertisement



ورفع المشاركون شعارات تؤكد "التمسك بحق السكن وحق العمل والاستقرار الاجتماعي، ورفض تحويل بيوت الناس ومحالهم إلى سلعة بيد "الكارتيل" العقاري والمضاربين والسماسرة، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان".



وأكد رئيس "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" في لبنان كاسترو عبد الله، في كلمة خلال الاعتصام، أن "المستأجرين في لبنان لن يُهجَّروا ولن يستسلموا، وأن معركة الدفاع عن السكن والعمل هي معركة كرامة ووجود"، معتبراً أن "ما يجري يشكل مشروع تهجير اجتماعي يستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وأصحاب المؤسسات الصغيرة والحرفيين، خدمة لتحالف المال السياسي والكارتيل العقاري".



وشدد عبد الله على "رفض اللجنة للأحكام القضائية التي تتجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي"، متسائلاً عن "كيفية تنفيذ قوانين إيجارات تهجيرية فيما اللجان والصندوق وآليات التطبيق غير موجودة أساساً"، مؤكداً أن "القانون التهجيري سقط عملياً وقانونياً استناداً إلى المادة 58 منه".



وأكد المعتصمون "رفضهم الكامل لقانون الإيجارات غير السكنية المجحف، لما يشكله من خطر على آلاف المؤسسات الصغيرة والحرفيين والتجار وأصحاب المهن الحرة الذين صنعوا الحياة الاقتصادية والأسواق الشعبية على مدى عقود".



وطالبت اللجنة مجلس النواب "بتحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية، والعمل فوراً على: إلغاء القوانين التهجيرية المتعلقة بالإيجارات السكنية وغير السكنية - العودة إلى أحكام القانون 160/92- إقرار قانون عادل ومتوازن ينصف المستأجر والمالك معاً - وقف كل المهل القانونية المتعلقة بالإيجارات في ظل الظروف الاستثنائية والحرب والانهيار الاقتصادي - حماية حق السكن وحق العمل كحقوق إنسانية واجتماعية أساسية".



وأكدت اللجنة أن "تحركاتها ستستمر في الشارع وفي كل الساحات القانونية والنقابية والشعبية حتى إسقاط السياسات التهجيرية والدفاع عن حق الناس بالبقاء في بيوتهم ومحالهم ومؤسساتهم".
مواضيع ذات صلة
جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت إلى تنفيذ اعتصامات الخميس
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف القوات الإسرائيليّة في محلة الحمرا عند مفرق البياضة على دفعتين
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإعلام في "التيار" نعت "الأخ نور": ستبقى جهوده عنواناً لإعلام هادف
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية" تدعو إلى "التحقيق الفوري والفعلي لسيادة لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:56:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الإيجارات

الأسواق الشعبية

قانون الإيجار

لجنة الدفاع

شارع الحمرا

لجنة مجلس

عبد الله

كاسترو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-21
Lebanon24
16:46 | 2026-05-21
Lebanon24
16:21 | 2026-05-21
Lebanon24
16:12 | 2026-05-21
Lebanon24
16:09 | 2026-05-21
Lebanon24
15:58 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24