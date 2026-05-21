وزارة الصحة: إصابات وأضرار جسيمة في مستشفى تبنين جراء العدوان المستمرّ

Advertisement

صدر عن لوزارة الصحة العامة بيان، أدان فيه بشدة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمستشفى تبنين الحكومي نتيجة غارة جوية شنها العدو في محيط المستشفى. أسفر الهجوم عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم سبعة من العاملين في المستشفى، خمسة منهم نساء.وأضاف البيان أن الأضرار طالت المحيط الخارجي للمستشفى، والأسلاك الكهربائية، وكاميرات المراقبة، والفناء، وسيارات الإسعاف المتوقفة. كما لحقت أضرار داخلية بمختلف الأقسام في كافة طوابق المبنى الثلاثة، لا سيما في قسم الطوارئ، وغرف المرضى، ووحدة العلاج الكيميائي، ووحدة العناية المركزة، وغرفة ، وجناح الجراحة، وقسم الصيانة العامة، وقاعات الانتظار، ومساكن العاملين في المستشفى، الذين يعملون على مدار الساعة في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، ويضحون بأرواحهم في سبيل أداء رسالتهم الإنسانية.وتابع: "هل هذا الهجوم ردٌّ على قرار جمعية الصحة العالمية، الذي صدر بأغلبية 95 صوتًا، والذي يؤكد حماية الرعاية الصحية في ؟"وختم البيان: "لا شك أن هذا الهجوم حلقة أخرى في سلسلة الاعتداءات المتواصلة التي يصرّ العدو الإسرائيلي على ارتكابها، في استهتار صارخ بالقانون الدولي الإنساني. ومن خلال هذا العنف المستمر، يؤكد مجددًا أنه لا يفهم إلا لغة العدوان والانتهاك الممنهج لجميع القوانين والأعراف الدولية."