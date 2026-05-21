بعد فرض عقوبات أميركيّة عليه... هذا ما قاله نائب "حزب الله"

بعدما فرضت الأميركيّة عقوبات عليه، قال النائب ، إنّ "الرسالة واضحة من الأميركية وهدفها الترهيب".

ورأى في حديثٍ لـ" "، أنّ " هم من يقوضون سيادة "، وأكّد أنّ "الضغوط على " " وحركة "أمل" تهدف إلى تقويض سيادة لبنان".

وأشار إلى أنّ "فرض عقوبات على ضباط في الجيش إعتداء على سيادة لبنان".

وأضاف الحاج حسن: "أيّام تفصلنا عن 29 الشهر وسيعرف اللبنانيون من هم الأميركيون".

واعتبر أنّ "قرار هو لترهيب وفد لبنان العسكريّ الذي سيزورها".

وتابع الحاج حسن: "لا نعتبر هذه العقوبات سوى وسام على صدورنا وشرف لنا".