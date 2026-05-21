إتّصال بين سلام والشيباني... وتأكيد استمرار الجهود لتأسيس لجنة التنسيق المشتركة

أفادت وكالة " "، أنّ والمغتربين ، تلقى اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانيّة .وبحسب "سانا"، جرى خلال الاتصال تأكيد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة.وأكد حرص واستعدادها الكامل لمواصلة دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون ، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.كما تمّ تأكيد استمرار الجهود لتأسيس المشتركة، بما يمثل دفعاً عملياً لمخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس إلى سوريا.