البابا لاوون الرابع عشر: لنصلِّ من أجل لبنان والشرق الأوسط

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
البابا لاوون الرابع عشر: لنصلِّ من أجل لبنان والشرق الأوسط
Lebanon 24
22-05-2026
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجه البابا لاوون الرابع عشر في المقابلة العامة الى كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا آرام الأول بالقول: "لنصلِّ من أجل السلام في
لبنان
والشرق الأوسط، الذي يمزقه العنف والحرب مجدّدًا".
Advertisement
وقال: " تشكّل هذه الزيارة الأخوية فرصة مهمة لتعزيز روابط الوحدة القائمة بيننا، بينما نقترب من الشركة الكاملة بين كنيستينا. يا صاحب القداسة، في هذه الأيام التي نستعد فيها لعيد العنصرة، ألتمس نعمة الروح
القدس
على حجّكم إلى ضريحي الرسولين
بطرس
وبولس، وأدعو جميع الحاضرين للصلاة بحرارة إلى الرب لكي تشكّل زيارتكم ولقاءاتكم خطوة أخرى على الدرب نحو الوحدة الكاملة. لنصلِّ أيضًا من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط، الذي يمزقه العنف والحرب مجدّدًا".
أضاف: " أود أن أعرب عن امتناني الخاص لالتزامكم الشخصي المستمر للعمل المسكوني، ولا سيما في الحوار اللاهوتي الدولي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية. أهلاً بكم، يا صاحب القداسة، وأيها الأساقفة الأجلاء والأصدقاء الأعزاء. لنبتهل معاً طالبين شفاعة القديس غريغوريوس المنوَّر، والقديس غريغوريوس الناريّكي، والقديس نرسيس المنعم عليه، ولاسيما،
العذراء
مريم والدة الإله، لكي ينيروا دربنا نحو ملء تلك الوحدة التي نتوق إليها جميعاً".
أشار الخبير في الشؤون الفاتيكانية انطونيو مانتويا في حديث إلى مندوب "الوكالة
الوطنية للاعلام
" لدى الكرسي الرسولي ان "الزيارة تمهد لشراكة حقيقية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الرسولية لكرسي كيليكيا كونها تعمل بجدية في لبنان في ظروف صعبة جدًا".
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يحذّر من ثورة صناعية جديدة تهدد الإنسان
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يحذّر من ثورة صناعية جديدة تهدد الإنسان
22/05/2026 11:34:41
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
22/05/2026 11:34:41
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن: نثمّن عالياً مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعمة للبنان
Lebanon 24
الخازن: نثمّن عالياً مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعمة للبنان
22/05/2026 11:34:41
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يمنح سفير إيران لدى الفاتيكان أرفع وسام
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يمنح سفير إيران لدى الفاتيكان أرفع وسام
22/05/2026 11:34:41
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية
الشرق الأوسط
الكاثوليك
العذراء
التزام
كنيسة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلا سكك وبطاقة كهربائية.. "ترام" لبناني يستعد للانطلاق
Lebanon 24
بلا سكك وبطاقة كهربائية.. "ترام" لبناني يستعد للانطلاق
04:28 | 2026-05-22
22/05/2026 04:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قوانين الإعلام والدعم الرقمي.. مرقص يعرض الملفات أمام عون
Lebanon 24
قوانين الإعلام والدعم الرقمي.. مرقص يعرض الملفات أمام عون
04:23 | 2026-05-22
22/05/2026 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أحزاب البقاع تهاجم العقوبات الأميركية: استهداف للسيادة والمقاومة
Lebanon 24
أحزاب البقاع تهاجم العقوبات الأميركية: استهداف للسيادة والمقاومة
04:22 | 2026-05-22
22/05/2026 04:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السويسري زار غرفة طرابلس
Lebanon 24
رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السويسري زار غرفة طرابلس
04:15 | 2026-05-22
22/05/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ انتصر في الحرب.. مفاوضات اللحظة الاخيرة
Lebanon 24
مَنْ انتصر في الحرب.. مفاوضات اللحظة الاخيرة
04:00 | 2026-05-22
22/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:28 | 2026-05-22
بلا سكك وبطاقة كهربائية.. "ترام" لبناني يستعد للانطلاق
04:23 | 2026-05-22
قوانين الإعلام والدعم الرقمي.. مرقص يعرض الملفات أمام عون
04:22 | 2026-05-22
أحزاب البقاع تهاجم العقوبات الأميركية: استهداف للسيادة والمقاومة
04:15 | 2026-05-22
رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السويسري زار غرفة طرابلس
04:00 | 2026-05-22
مَنْ انتصر في الحرب.. مفاوضات اللحظة الاخيرة
03:54 | 2026-05-22
البطريرك الراعي يفتتح جمعية شباب الرجاء ومستوصف المونسنيور توفيق بو هدير الطبي
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 11:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24