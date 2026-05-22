لماذا تراجعت الغارات؟

لاحظ متابعون للشأن الميداني أن وتيرة الغارات الإسرائيلية
على جنوب لبنان
تراجعت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأسابيع السابقة، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الانخفاض المفاجئ في التصعيد.
وبحسب مصادر متابعة، فإن هذا التراجع قد لا يكون مرتبطاً بأي تفاهمات ميدانية، بل ربما يعود إلى تحضيرات إسرائيلية جدية لمرحلة عسكرية أكثر حساسية مرتبطة بإيران.
وترى المصادر أن تل أبيب
ربما تعمد إلى تخفيف الضغط على الجبهة اللبنانية
مؤقتاً لإعادة توزيع قدراتها العسكرية والاستخباراتية تحسباً لأي مواجهة واسعة محتملة مع طهران
، خصوصاً مع تصاعد الحديث عن تعثر المفاوضات وتزايد التوتر الإقليمي بشكل غير مسبوق مؤخراً.