تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل "طارت" الصيفية"؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
22-05-2026 | 02:00
A-
A+
هل طارت الصيفية؟
هل طارت الصيفية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من بين القطاعات الأكثر تأثّرًا بالمباشر بنتائج الحرب المدّمرة على لبنان قد يأتي القطاع السياحي في الطليعة، إذ أن معظم اللبنانيين المغتربين، الذين كانوا يقصدون بلدهم الأم خلال العطلة الصيفية بأعداد كبيرة في السنوات الماضية، يتوجسون اليوم من التوجه إلى البلد، الذي هُجّروا منه غصبًا عنهم وليس برضاهم، وهم يُحرمون الآن من زيارته، ولو لبضعة أسابيع.
Advertisement
على حدّ علمي فإن كثيرين من "مدمني" الذهاب إلى لبنان في كل صيف عزفوا عن التوجّه إليه لأسباب كثيرة، ومن بينها همّ عدم تمكنّهم من العودة إلى أشغلهم في حال تطورّ الوضع الأمني إلى الأسوأ، أو في حال أُقفل المطار، واضطرار عدد من شركات الطيران على عدم التوجه إلى بيروت بسبب عدم قبول شركات التأمين التغطية الكافية في حال تعرّض أي طائرة لأي خسارة.
وعلى رغم التطمينات السياسية والأمنية لجهة سلامة الحركة الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولي فإن الحركة فيه لا تزال خجولة، وذلك بسبب تراجع نسبة الطلب على السفر، حتى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي من المفترض أن يكون فرصة لإنعاش الحركة السياحية، خاصة من قِبل اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج العربي، والذين تأثّروا في شكل ملحوظ بنتائج الحرب الأميركية – الإسرائيليةالإيرانية.  
وعلى رغم التطمينات الأمنية بأن مطار بيروت هو خط أحمر فإن المتردّدين كثر، خصوصًا أن الذين يتابعون التطورات عن بعد يساورهم القلق أكثر بكثير ممن هم في الداخل وعلى تماس مباشر مع الأحداث اليومية.
وللدلالة على أن أمن المطار ممسوك يعطي أكثر من مرجع أمني أمثلة كثيرة، ومن بينها أن الحركة الملاحية لم تتوقف يومًا واحدًا على رغم الظروف الخطرة، التي مرّت بها المنطقة الجغرافية المحيطة بالمطار، إذ أن شركة "الميدل أيست" أمنّت الرحلات البديلة إلى معظم عواصم العالم، وهي لم تتوقف يومًا، وكانت تسيّر رحلاتها في أقسى الظروف وأصعبها.   
وبين هذه الصورة التي يحاول البعض تقديمها عن "صيف سياحي ممكن" وبين الوقائع الميدانية والاقتصادية التي يعيشها البلد، يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: هل يستطيع لبنان فعلاً أن يستعيد موسمه السياحي في ظل هذا القدر من عدم اليقين؟
فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط برغبة المغتربين بالعودة أو عدمها، بل أصبحت مرتبطة بحسابات أمنية دقيقة، وبمعادلة إقليمية غير مستقرة، تجعل قرار السفر إلى لبنان بالنسبة إلى كثيرين قرارًا مؤجلًا وليس محسومًا. فحتى أولئك الذين يملكون الشوق والنية، باتوا يتعاملون مع فكرة المجيء إلى لبنان بحذر شديد، وكأنهم يزنون كل خطوة بميزان المخاطر المحتملة.
في المقابل، يحاول لبنان الرسمي والقطاع السياحي إظهار قدر من التفاؤل، انطلاقًا من أنّ البلد ما زال يملك عناصر جذب أساسية، من طبيعته ومناخه إلى إرثه السياحي والثقافي، إضافة إلى الروابط العائلية العميقة التي لا تزال تشدّ المغترب إلى أرضه الأم. لكنّ هذا التفاؤل يصطدم يوميًا بأسئلة الواقع: ماذا لو تطوّر الوضع الأمني، وماذا لو تعطّلت الرحلات فجأة، وماذا لو تبدلت قواعد الاشتباك في لحظة غير محسوبة؟
أما القطاع الجوي، وعلى رغم كل التطمينات المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي واستمرارية عمله، فإنه يبقى تحت ضغط "المزاج الأمني" الإقليمي والدولي، حيث تلعب شركات التأمين والطيران دورًا أساسيًا في تحديد مستوى الحركة، أكثر من أي اعتبارات محلية. وهو ما يفسّر هذا التفاوت بين خطاب الطمأنة الرسمي، وبين سلوك المسافرين الفعلي الذي لا يزال يتسم بالحذر والتريث.
يبدو أنّ موسم الصيف هذا العام لن يكون كسابقيه، حتى في أفضل السيناريوهات. فلبنان الذي اعتاد أن يستقبل مغتربيه كرافعة اقتصادية أساسية، يجد نفسه اليوم أمام موسم معلّق على تطورات سياسية وأمنية لا يملك القدرة على التحكم بها، ولا حتى التنبؤ بمسارها بدقة.
وفي هذا السياق، تتحول السياحة من "موسم مزدهر" كان يُعوَّل عليه لإنعاش الاقتصاد، إلى رهان مشروط ومحدود الهامش، تحكمه عوامل تتجاوز القدرة الداخلية للدولة ومؤسساتها. فحتى المبادرات الترويجية التي تُطلق في الداخل والخارج تبقى محكومة بسقف الثقة الخارجية بلبنان، وهذه الثقة تحديدًا هي ما يتآكل تدريجيًا كلما طال أمد عدم الاستقرار.
كما أن الاقتصاد اللبناني، المثقل أصلًا بأزماته البنيوية، لا يملك ترف التعويض السريع في حال تراجع الموسم السياحي. فالقطاع السياحي، الذي يشكل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي غير المباشر، يرتبط بشكل وثيق بحركة الفنادق والمطاعم والطيران والخدمات، ما يعني أن أي تراجع فيه ينعكس على سلسلة طويلة من القطاعات المرتبطة به، ويزيد من حدة الانكماش العام.
وبين الأمل الرسمي بإمكانية "إنقاذ الموسم" عبر الاغتراب تحديدًا، وبين الحذر الشعبي والقرارات الفردية للمغتربين، يبقى المشهد مفتوحًا على أكثر من احتمال. غير أن الثابت حتى الآن أن عنصر "المفاجأة" السياسي والأمني في لبنان لا يزال هو العامل الأكثر تأثيرًا، وهو ما يجعل التخطيط لموسم سياحي مستقر أمرًا بالغ الصعوبة.
وهكذا، لا يبدو السؤال اليوم فقط: هل يأتي المغتربون هذا الصيف، بل أيضًا: هل يستطيع لبنان أن يوفّر لهم الحد الأدنى من اليقين الذي يحوّل الزيارة من مغامرة محسوبة إلى خيار طبيعي وآمن؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كروسيتو: نطوّر فكرة لمهمة دولية جديدة في لبنان بعد تغيّر واقع "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إسرائيليّ عن "حزب الله": لم يستخدم حتّى الآن أكثر المحلقات تطوّراً
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة اسرائيلي ثالثة على بلدة طورا في قضاء صور جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة اسرائيلية على بلدة طورا في قضاء صور جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مطار رفيق الحريري

رفيق الحريري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الحريري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-05-22
Lebanon24
04:23 | 2026-05-22
Lebanon24
04:22 | 2026-05-22
Lebanon24
04:15 | 2026-05-22
Lebanon24
04:00 | 2026-05-22
Lebanon24
03:54 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24