هل "طارت" الصيفية"؟

من بين القطاعات الأكثر تأثّرًا بالمباشر بنتائج الحرب المدّمرة على قد يأتي القطاع السياحي في الطليعة، إذ أن معظم اللبنانيين المغتربين، الذين كانوا يقصدون بلدهم الأم خلال العطلة الصيفية بأعداد كبيرة في السنوات الماضية، يتوجسون اليوم من التوجه إلى البلد، الذي هُجّروا منه غصبًا عنهم وليس برضاهم، وهم يُحرمون الآن من زيارته، ولو لبضعة أسابيع.على حدّ علمي فإن كثيرين من "مدمني" الذهاب إلى لبنان في كل صيف عزفوا عن التوجّه إليه لأسباب كثيرة، ومن بينها همّ عدم تمكنّهم من العودة إلى أشغلهم في حال تطورّ الوضع الأمني إلى الأسوأ، أو في حال أُقفل ، واضطرار عدد من شركات الطيران على عدم التوجه إلى بسبب عدم قبول شركات التأمين التغطية الكافية في حال تعرّض أي طائرة لأي خسارة.وعلى رغم التطمينات السياسية والأمنية لجهة سلامة الحركة الملاحية في الدولي فإن الحركة فيه لا تزال خجولة، وذلك بسبب تراجع نسبة الطلب على السفر، حتى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي من المفترض أن يكون فرصة لإنعاش الحركة السياحية، خاصة من قِبل اللبنانيين الذين يعملون في دول العربي، والذين تأثّروا في شكل ملحوظ بنتائج الحرب الأميركية – – .وعلى رغم التطمينات الأمنية بأن مطار بيروت هو خط أحمر فإن المتردّدين كثر، خصوصًا أن الذين يتابعون التطورات عن بعد يساورهم القلق أكثر بكثير ممن هم في الداخل وعلى تماس مباشر مع الأحداث اليومية.وللدلالة على أن أمن المطار ممسوك يعطي أكثر من مرجع أمني أمثلة كثيرة، ومن بينها أن الحركة الملاحية لم تتوقف يومًا واحدًا على رغم الظروف الخطرة، التي مرّت بها المنطقة الجغرافية المحيطة بالمطار، إذ أن شركة "الميدل أيست" أمنّت الرحلات البديلة إلى معظم عواصم العالم، وهي لم تتوقف يومًا، وكانت تسيّر رحلاتها في أقسى الظروف وأصعبها.وبين هذه الصورة التي يحاول البعض تقديمها عن "صيف سياحي ممكن" وبين الوقائع الميدانية والاقتصادية التي يعيشها البلد، يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: هل يستطيع لبنان فعلاً أن يستعيد موسمه السياحي في ظل هذا القدر من عدم اليقين؟فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط برغبة المغتربين بالعودة أو عدمها، بل أصبحت مرتبطة بحسابات أمنية دقيقة، وبمعادلة إقليمية غير مستقرة، تجعل قرار السفر إلى لبنان بالنسبة إلى كثيرين قرارًا مؤجلًا وليس محسومًا. فحتى أولئك الذين يملكون الشوق والنية، باتوا يتعاملون مع فكرة المجيء إلى لبنان بحذر شديد، وكأنهم يزنون كل خطوة بميزان المخاطر المحتملة.في المقابل، يحاول لبنان الرسمي والقطاع السياحي إظهار قدر من التفاؤل، انطلاقًا من أنّ البلد ما زال يملك عناصر جذب أساسية، من طبيعته ومناخه إلى إرثه السياحي والثقافي، إضافة إلى الروابط العائلية العميقة التي لا تزال تشدّ المغترب إلى أرضه الأم. لكنّ هذا التفاؤل يصطدم يوميًا بأسئلة الواقع: ماذا لو تطوّر الوضع الأمني، وماذا لو تعطّلت الرحلات فجأة، وماذا لو تبدلت قواعد الاشتباك في لحظة غير محسوبة؟أما القطاع الجوي، وعلى رغم كل التطمينات المتعلقة بمطار الدولي واستمرارية عمله، فإنه يبقى تحت ضغط "المزاج الأمني" الإقليمي والدولي، حيث تلعب شركات التأمين والطيران دورًا أساسيًا في تحديد مستوى الحركة، أكثر من أي اعتبارات محلية. وهو ما يفسّر هذا التفاوت بين خطاب الطمأنة الرسمي، وبين سلوك المسافرين الفعلي الذي لا يزال يتسم بالحذر والتريث.يبدو أنّ موسم الصيف هذا العام لن يكون كسابقيه، حتى في أفضل السيناريوهات. فلبنان الذي اعتاد أن يستقبل مغتربيه كرافعة اقتصادية أساسية، يجد نفسه اليوم أمام موسم معلّق على تطورات سياسية وأمنية لا يملك القدرة على التحكم بها، ولا حتى التنبؤ بمسارها بدقة.وفي هذا السياق، تتحول السياحة من "موسم مزدهر" كان يُعوَّل عليه لإنعاش الاقتصاد، إلى رهان مشروط ومحدود الهامش، تحكمه عوامل تتجاوز القدرة الداخلية للدولة ومؤسساتها. فحتى المبادرات الترويجية التي تُطلق في الداخل والخارج تبقى محكومة بسقف الثقة الخارجية بلبنان، وهذه الثقة تحديدًا هي ما يتآكل تدريجيًا كلما طال أمد عدم الاستقرار.كما أن الاقتصاد اللبناني، المثقل أصلًا بأزماته البنيوية، لا يملك ترف التعويض السريع في حال تراجع الموسم السياحي. فالقطاع السياحي، الذي يشكل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي غير المباشر، يرتبط بشكل وثيق بحركة الفنادق والمطاعم والطيران والخدمات، ما يعني أن أي تراجع فيه ينعكس على سلسلة طويلة من القطاعات المرتبطة به، ويزيد من حدة الانكماش العام.وبين الأمل الرسمي بإمكانية "إنقاذ الموسم" عبر الاغتراب تحديدًا، وبين الحذر الشعبي والقرارات الفردية للمغتربين، يبقى المشهد مفتوحًا على أكثر من احتمال. غير أن الثابت حتى الآن أن عنصر "المفاجأة" السياسي والأمني في لبنان لا يزال هو العامل الأكثر تأثيرًا، وهو ما يجعل التخطيط لموسم سياحي مستقر أمرًا بالغ الصعوبة.وهكذا، لا يبدو السؤال اليوم فقط: هل يأتي المغتربون هذا الصيف، بل أيضًا: هل يستطيع لبنان أن يوفّر لهم الحد الأدنى من اليقين الذي يحوّل الزيارة من مغامرة محسوبة إلى خيار طبيعي وآمن؟