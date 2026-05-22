سباق الظهور الاعلامي… المنافسة تحتدم مع الوجوه الشبابية

تتحدث أوساط إعلامية عن حالة تنافس متصاعدة في بعض التلفزيونية التي بنت حضورها في الفترة الأخيرة على الخطاب الاستفزازي والإثارة السياسية، وسط شعور متزايد لدى بعض الوجوه الإعلامية بأن النشطاء من الوجوه الشبابية باتوا أكثر قدرة على جذب التفاعل واحتلال مساحة الضوء.وبحسب الأوساط، فإن الاطلالة الأخيرة لاحدى الاعلاميات التي اتسمت بالمبالغة في الأداء، لا يمكن فصلها عن محاولة إعادة شدّ الأنظار نحوها وتثبيت حضورها داخل ساحة إعلامية بات معيار المنافسة فيها يقوم على رفع سقف الاستفزاز والضجيج أكثر من المهنية.