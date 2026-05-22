واقع الاتصالات بين عون والحاج

أشار وزير الاتّصالات إلى أنّه عرض مع رئيس الجمهورية ، لواقع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتّصالات في ، والتحضيرات لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، نظراً للدور الأساسي الذي تؤديه الاتّصالات في الحياة اليومية، والتعليم، والاستشفاء، والاقتصاد.وقال: "أوجزتُ للرئيس المستجدات في مشروع مدّ الألياف الضوئية، من أجل توسيع انتشار الإنترنت السريع في مختلف المناطق ، لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وخلق فرص العمل"، مشيرًا إلى أنّه "قد تمّ في هذا السياق تأكيد أهمية إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المدن الرئيسية اللبنانية، بأسرع وقت، وضمن رؤية وطنية للنهوض والتعافي".