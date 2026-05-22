عصابة نسائية نفذت سرقات احتيالية.. وشعبة المعلومات توقفهن في صبرا

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 3-5-2026، ادّعت المدعوة م. م. (مواليد عام 1956، لبنانية نازحة) أنّه، أثناء وجودها داخل محلٍّ للألبسة في محلّة كترمايا، أقدمت امرأتان مجهولتان، بطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالى /80,000/ دولار أميركي، إضافةً إلى مبلغ /5,000/ دولار أميركي من داخل حقيبتها، وفرّتا إلى جهة مجهولة.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطات في عملية السرقة وتوقيفهن.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هوياتهن، وهنّ كلّ من:– م. ح. ح. (مواليد 1995، فلسطينية)– ف. ج. (مواليد 1973، مكتومة القيد)-ه. ا. (مواليد 1983، مكتومة القيد)بتاريخ 5-5-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهن في محلّة .بالتحقيق معهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وبإخفاء المسروقات داخل منزل أحد أقارب إحداهن. كما اعترفن بتنفيذ عدة عمليات مماثلة في مدينتي وصيدا.أُجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.