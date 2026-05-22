تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عصابة نسائية نفذت سرقات احتيالية.. وشعبة المعلومات توقفهن في صبرا

Lebanon 24
22-05-2026 | 02:35
A-
A+
عصابة نسائية نفذت سرقات احتيالية.. وشعبة المعلومات توقفهن في صبرا
عصابة نسائية نفذت سرقات احتيالية.. وشعبة المعلومات توقفهن في صبرا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 3-5-2026، ادّعت المدعوة م. م. (مواليد عام 1956، لبنانية نازحة) أنّه، أثناء وجودها داخل محلٍّ للألبسة في محلّة كترمايا، أقدمت امرأتان مجهولتان، بطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالى /80,000/ دولار أميركي، إضافةً إلى مبلغ /5,000/ دولار أميركي من داخل حقيبتها، وفرّتا إلى جهة مجهولة.
Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطات في عملية السرقة وتوقيفهن.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوياتهن، وهنّ كلّ من:

– م. ح. ح. (مواليد 1995، سورية فلسطينية)

– ف. ج. (مواليد 1973، مكتومة القيد)

 -ه. ا. (مواليد 1983، مكتومة القيد)

بتاريخ 5-5-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهن في محلّة صبرا.

بالتحقيق معهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وبإخفاء المسروقات داخل منزل أحد أقارب إحداهن. كما اعترفن بتنفيذ عدة عمليات مماثلة في مدينتي بيروت وصيدا.

أُجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
نفّذ عدّة عمليّات سلب بطريقة احتيالية منتحلا صفة أمنيّة.. وشعبة المعلومات توقفه
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يروّج عملة مزيّفة في عكّار.. وشعبة المعلومات توقفه
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكالان في طرابلس.. وشعبة المعلومات توقف أحد الأشخاص
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في صور.. شعبة المعلومات توقف قاتلاً
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

القضاء ا

فلسطين

القضاء

بيروت

لبنان

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-05-22
Lebanon24
04:23 | 2026-05-22
Lebanon24
04:22 | 2026-05-22
Lebanon24
04:15 | 2026-05-22
Lebanon24
04:00 | 2026-05-22
Lebanon24
03:54 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24