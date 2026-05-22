|
لبنان

بدران: مؤشر سمعة الجامعة اللبنانية مهنيًا مرتفع جدا

Lebanon 24
22-05-2026 | 02:58
بدران: مؤشر سمعة الجامعة اللبنانية مهنيًا مرتفع جدا
 أطلقت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثالث منصة بودكاست "نبض الجامعة"، واستضافت في أولى حلقاته رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.
حضر افتتاح المنصة والاستوديو الخاص بها الدكتور بدران ومدير كلية الفنون -3 الدكتور عصام عبيد وممثلة أساتذة الفرع الدكتورة أمل غالب وأمينة السر مارسال فغالي والدكتور بلال بركة والدكتور علي رمال، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية ومجموعة من الأساتذة والطلاب.

تستهدف المنصة، بحسب بيان، "تشجيع المواهب الطلابية في مختلف كليات ومعاهد الجامعة، لإنتاج محتوى إعلامي هادف وقادر على محاكاة قضايا الوطن والشباب والجامعة".

وخلال المقابلة، التي أجرتها الطالبة رنيم توتنجي وأخرجها محمد توتنجي، تحدث بدران عن مساره في الجامعة اللبنانية التي بدأها طالبًا ثم مديرا لمركز أبحاث ثم عميدًا لكلية العلوم وصولا إلى رئاسة الجامعة.

ولفت إلى "أهمية البحث العلمي والإنتاج في الجامعة اللبنانية، وذلك من خلال النشر والخدمة المجتمعية على مستويات الصحة والبيئة والدعم الإنساني والمجتمعي والحقوقي".

وأشار إلى أن "جزءًا كبيرًا من مكانة الجامعة اللبنانية في التصنيفات العالمية يستند إلى مؤشرات البحث العلمي والتواصل مع المختبرات العالمية".

وعن مستوى المناهج، أوضح أن "مناهج الجامعة متحركة وتواكب التطورات التقنية لتأمين أكبر عدد من الخريجين ورفد سوق العمل بالكفاءات والخبرات المطلوبة"، مشيرًا في هذا السياق إلى ان "مؤشر سمعة الجامعة اللبنانية مهنيا مرتفع جدا".

وأوضح أن "ظروف الحرب حالت دون إجراء انتخابات المجالس الطالبية، إلا أن الجامعة ستعود إلى تنظيمها عندما تسمح الظروف بذلك".

وعن مبادرة بيت الحوار الوطني التي أطلقتها الجامعة اللبنانية، أشار إلى أنها "جاءت لتخفف التشنج والتوتر الحاصل في البلد"، آملا أن "يتم تعميمها في مختلف الجامعات وعلى مستوى البلد".

واعتبر أن "نبض الجامعة هو نقلة نوعية لكلية الفنون وجهد كبير يُشكر عليه الطلاب والأساتذة لإظهار صورة الجامعة الحقيقية والواقعية ومواجهة كل الحملات التي تُوجه ضدها".
 
