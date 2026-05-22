|
لبنان

جنوب لبنان مشتعل.. غارات ونسف واستهداف للإسعاف

Lebanon 24
22-05-2026 | 03:08
جنوب لبنان مشتعل.. غارات ونسف واستهداف للإسعاف
يستمر التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، مع سلسلة غارات واستهدافات طالت عدداً من البلدات، أبرزها بلدة حناوية حيث استُهدف مركز إسعافي بشكل مباشر.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن إسرائيل استهدفت المركز الإسعافي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في حناوية، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

ووصفت وزارة الصحة الاستهداف بأنه "جريمة حرب موصوفة"، معتبرة أنه يشكل دليلاً إضافياً على استباحة إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والأعراف التي تحظر المساس بالطواقم الطبية والإغاثية.

وأكدت الوزارة أنها لن تصمت أو تتهاون إزاء هذه الجرائم التي تستهدف خط الدفاع الإنساني الأول، مشددة على أنها "لن تمر دون عقاب ولن تسقط بمرور الزمن".

والشهداء الذين ارتقوا جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر بغارتين على حناوية هم: موسى كفل، كريم حيدر، علي تاج الدين، ومحمد عبد المجيد.

ميدانياً، سُجلت غارات من مسيّرات إسرائيلية على بلدات قانا وصديقين وحاروف، إضافة إلى غارة قرب الحسنية في النبطية، وأخرى بين أنصار والزرارية.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل باتجاه سيارة من نوع "بيك أب" في سهل القليلة من دون تسجيل إصابات، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام عند الخامسة صباحاً.

وفي دير قانون النهر، استهدفت غارة من مسيّرة البلدة، قبل أن تقع غارة ثالثة لحظة وصول فريقي إسعاف الرسالة من دير قانون النهر والعباسية، ما أدى إلى وقوع إصابات.
 
في السياق، نجا مواطن في محلة بير القنديل - خلف سرية الدرك القديمة في مدينة النبطية، من استهداف مسيّر، بصاروخ استقرّ وسط الطريق.
