جنوب لبنان مشتعل.. غارات ونسف واستهداف للإسعاف

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن استهدفت المركز الإسعافي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في حناوية، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.ووصفت الاستهداف بأنه "جريمة حرب موصوفة"، معتبرة أنه يشكل دليلاً إضافياً على استباحة إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والأعراف التي تحظر المساس بالطواقم الطبية والإغاثية.وأكدت الوزارة أنها لن تصمت أو تتهاون إزاء هذه الجرائم التي تستهدف خط الدفاع الإنساني الأول، مشددة على أنها "لن تمر دون عقاب ولن تسقط بمرور الزمن".والشهداء الذين ارتقوا جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر بغارتين على حناوية هم: موسى كفل، كريم حيدر، علي تاج الدين، ومحمد عبد المجيد.ميدانياً، سُجلت غارات من مسيّرات إسرائيلية على بلدات قانا وصديقين وحاروف، إضافة إلى غارة قرب الحسنية في ، وأخرى بين والزرارية.كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل باتجاه سيارة من نوع "بيك أب" في سهل القليلة من دون تسجيل إصابات، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة عند الخامسة صباحاً.وفي دير قانون النهر، استهدفت غارة من مسيّرة البلدة، قبل أن تقع غارة ثالثة لحظة وصول فريقي إسعاف الرسالة من دير قانون النهر والعباسية، ما أدى إلى وقوع إصابات.