الجنوب والاقتصاد المعلّق: هل تتحمّل الدولة كلفة حرب لا تنتهي؟

لم تعد الحرب في الجنوب تُقاس بعدد وحدها، ولا بحجم الدمار الذي يصيب القرى الحدودية، ولا حتى بعدد الذين ينتظرون العودة. فمع مرور الوقت، بدأت الكلفة الأعمق تظهر في عصب الاقتصاد اليومي، ف...