كان يحاول اجلاء جرحى الغارات.. استشهاد الزميل أحمد الحريري

22-05-2026 | 03:13
كان يحاول اجلاء جرحى الغارات.. استشهاد الزميل أحمد الحريري
استشهد الصحافي أحمد حريري صباح اليوم بعد غارة اسرائيلية على بلدة دير قانون النهر، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات فان الحريري، الإسعاف التابع لكشافة الرسالة الإسلامية، وقد استهدفهم الطيران الاسرائيلي اثناء محاولتهم اجلاء جرحى الغارات التي تم تنفيذها على مثلث بلدة دير قانون النهر، ما ادى الى استشهاده على الفور.
 
في السياق، نعت جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية " المسعفين علي حسين غساني وأحمد علي حريري، اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في بلدتهما ديرقانون النهر اليوم. 

وقالت في بيان:"الشهيد علي حسين غساني من مواليد بلدة ديرقانون النهر في 21 كانون الأول 1983، فيما الشهيد أحمد علي حريري من مواليد البلدة في 10 تموز 1994".

وأكدت أن" الشهيدين ارتقيا خلال أداء رسالتهما الإنسانية".

يوم دامٍ للاعلاميين والمسعفين واستشهاد الزميلين شعيب وفتوني بنيران العدو الاسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: خلل فني في مروحية عسكرية عطل إجلاء جنود جرحى جنوب لبنان اليوم
وزارة الصحة: استشهاد مواطن وإصابة 15 بجروح جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة جويا قضاء صور
وزارة الصحة: الغارة على بلدة صريفا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين بجروح
