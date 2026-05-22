لبنان
جعجع: بناء الدولة القويّة يبدأ بدعم المجتمعات المحليّة
Lebanon 24
22-05-2026
|
03:20
استقبل
رئيس حزب
"القوّات اللبنانيّة"
سمير جعجع
في معراب، وفداً من فاعليات بلدة المرج –
البقاع الغربي
تقدّمه رئيس البلديّة عمر حرب ونائبه محمد زعرور، في حضور مساعد
الأمين العام
لشؤون الانتخابات جاد دميان، منسّق المنطقة
إيلي
صقر وأمين سرّ المنسقيّة شربل نخلة، وبتم البحث في واقع البلدة وفي أبرز الملفات الإنمائيّة والخدماتيّة التي تشغل أبناءها في المرحلة الراهنة في ظلّ التحدّيات الاقتصاديّة والمعيشيّة المتفاقمة التي تنعكس بصورة مباشرة على عمل البلديّات وقدرتها على الاستجابة لحاجات المواطنين.
وعرض الوفد أمام
جعجع
"واقع العمل البلدي في المرج والعقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المحليّة، إضافة الى الأولويّات المرتبطة بتطوير البنى التحتيّة وتحسين مستوى الخدمات الأساسيّة وتأمين المتطلّبات الحيويّة التي من شأنها دعم صمود الأهالي وتعزيز استقرار المنطقة، كما تناول المجتمعون ملفّ النزوح السوري وانعكاساته على البلدة ومنطقة
البقاع
الغربي
عموماً، حيث عرض الوفد التحدّيات المتزايدة التي يفرضها هذا الواقع على المستويات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والخدماتيّة"، مؤكدين "ضرورة مقاربة هذا الملفّ من ضمن رؤية وطنيّة واضحة تؤمّن معالجة تداعياته وتحفظ في الوقت عينه مصلحة
لبنان
واستقراره وقدرة المجتمعات المحليّة على الاستمرار".
وعبّر عن "تأييده للمواقف السياسيّة والوطنيّة التي يعتمدها حزب القوّات اللبنانيّة"، مؤكّداً أنّ "زيارته إلى معراب جاءت انطلاقاً من قناعة تقوم على الصراحة والوضوح في التعاطي، وعلى الثقة بالمواقف التي يتبنّاها الحزب في
القضايا
الوطنيّة الأساسيّة، حيث شدّد أعضاء الوفد على أنّ ما يجمعهم بهذا التوجّه هو الإيمان بمشروع وطني جامع يرتكز على قيام الدولة القادرة والعادلة، وترسيخ منطق المؤسّسات وسيادة القانون، مع إبدائهم الاستعداد الكامل للتعاون والتنسيق في كل ما يصبّ في خدمة البلدة والمنطقة ولبنان ككل".
من جهته
، شدّد
جعجع على
أنّ "المرحلة الراهنة تفرض على مختلف القوى والهيئات المحليّة تحمّل مسؤوليّاتها"، مؤكّداً أنّ "للبلديّات دوراً أساسيّاً في مختلف الملفات، وهي قادرة إذا ما توافرت لديها الإرادة على اجتراح الحلول ولو الجزئيّة والمرحليّة للكثير من الملفات حفاظاً على استمراريّة المجتمعات المحليّة وتلبية حاجات المواطنين رغم الإمكانات المحدودة والظروف الضاغطة"، وشدد على "ضرورة أن يقوم كلّ فرد ومرجعيّة بدورهم الكامل انطلاقاً من المواقع التي يشغلونها، بما يحقّق المصلحة العامّة ويخدم أبناء المناطق"، مؤكّدا "وقوفه إلى جانب بلدة المرج وأهلها، ومتابعة الملفات والقضايا التي طُرحت خلال اللقاء ضمن الإمكانات المتاحة، بما يساهم في دعم المنطقة وتعزيز مقوّمات بقائها وتطويرها، انطلاقاً من قناعة بأنّ بناء الدولة القويّة يبدأ من دعم المجتمعات المحليّة وتمكينها من القيام بدورها الكامل في خدمة المواطنين".
وزيرة السياحة: لدعم المبادرات المحلية التي تساعد على اكتشاف مناطق جديدة
وزيرة السياحة: لدعم المبادرات المحلية التي تساعد على اكتشاف مناطق جديدة
مفتي حاصبيا ومرجعيون بعد لقائه كرامي: لحماية التعليم الرسمي في سبيل بناء المجتمع
مفتي حاصبيا ومرجعيون بعد لقائه كرامي: لحماية التعليم الرسمي في سبيل بناء المجتمع
دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه
دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه
جعجع التقى ابناء الشهيدين بيار وفلافيا معوض واكد دعمهم
جعجع التقى ابناء الشهيدين بيار وفلافيا معوض واكد دعمهم
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
عون: الجامعة اللبنانية هي الضمير التعليمي للدولة وسلاحنا في وجه الجهل
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
بالفيديو... أدرعي يزعم استهداف عناصر من "حزب الله"!
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
قبلان: العقوبات الأميركية "شهادة شرف" وحذارِ من التآمر على الجيش
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
من الأمن العام... بيان لجميع المواطنين والرعايا العرب والأجانب
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
"القومي" استنكر العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وضباط في الجيش
