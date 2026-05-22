لبنان

مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ونقابة المحامين في طرابلس

Lebanon 24
22-05-2026 | 03:22
مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ونقابة المحامين في طرابلس
وقّعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفيسور وائل نبيل عبد السلام مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع نقابة المحامين في طرابلس ممثلة بالنقيب الأستاذ مروان ضاهر بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني في المجالات القانونية والحقوقية، من خلال تطوير البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والأنشطة المشتركة التي تسهم في إعداد كوادر قانونية متخصصة وتطوير المهارات العملية للطلاب والمحامين.
حضرها امين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور محمد عبد الرحيم، ومساعدة العميد الدكتورة تالا زين، امين سر مجلس أمناء وقف البر والإحسان القاضي البروفيسور فوزي أدهم، ووفد مرافق من النقابة.  

أكد رئيس الجامعة البروفيسور عبد السلام على حرص الجامعة في تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الانفتاح على النقابات والجمعيات يندرج ضمن سياسة الجامعة ورسالتها الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات البنّاءة.

من جهته، عبّر نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ ضاهر عن سعادته بزيارة هذا الصرح الأكاديمي والفكري العريق الذي خرّج العديد من الكفاءات التي تولّت مناصب مرموقة في لبنان والدول العربية، مشدداً على أن رسالة النقابة ترتكز على إحقاق الحق ورفع الظلم وتحقيق العدالة، باعتبارهم الأسس في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وتضمنت الاتفاقية إطاراً واسعاً للتعاون بين كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة ونقابة المحامين في طرابلس عبر مراكزها المختلفة، وذلك في مجالات المساعدة القانونية، والتأهيل المهني، وحقوق الإنسان، والتحكيم والوساطة، من خلال إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والأبحاث القانونية المشتركة.

كما نصّت الاتفاقية على إتاحة فرص تدريب ميداني لطلاب كلية الحقوق، وتنظيم برامج تحضيرية لدعم الطلاب والخريجين الراغبين في التقدّم لامتحانات نقابة المحامين، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم الحلول البديلة للنزاعات.
 
مذكرة تفاهم بين وزارة التكنولوجيا ونقابة المحامين لتعزيز التحول الرقمي
