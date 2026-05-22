مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ونقابة المحامين في طرابلس

حضرها امين عام الجامعة الدكتور عمر ، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور محمد عبد الرحيم، ومساعدة العميد الدكتورة تالا زين، امين سر مجلس أمناء وقف البر والإحسان القاضي البروفيسور فوزي أدهم، ووفد مرافق من النقابة.أكد البروفيسور عبد السلام على حرص الجامعة في تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات ، مشيراً إلى أن الانفتاح على النقابات والجمعيات يندرج ضمن سياسة الجامعة ورسالتها الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات البنّاءة.، عبّر نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ ضاهر عن سعادته بزيارة هذا الصرح الأكاديمي والفكري العريق الذي خرّج العديد من الكفاءات التي تولّت مناصب مرموقة في والدول العربية، مشدداً على أن رسالة النقابة ترتكز على إحقاق الحق ورفع الظلم وتحقيق العدالة، باعتبارهم الأسس في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.وتضمنت الاتفاقية إطاراً واسعاً للتعاون بين كلية الحقوق والعلوم السياسية ونقابة المحامين في طرابلس عبر مراكزها المختلفة، وذلك في مجالات المساعدة القانونية، والتأهيل المهني، وحقوق الإنسان، والتحكيم والوساطة، من خلال إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والأبحاث القانونية المشتركة.كما نصّت الاتفاقية على إتاحة فرص تدريب ميداني لطلاب كلية الحقوق، وتنظيم برامج تحضيرية لدعم الطلاب والخريجين الراغبين في التقدّم لامتحانات نقابة المحامين، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم الحلول البديلة للنزاعات.